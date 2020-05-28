Жителю Приморья, который прятался от коронавируса в лесу вместе с детьми, пообещали их вернуть

Приморской село Кавалерово оказалось в центре внимания из-за местного жителя Алексея. История разделила общество на два лагеря: одни посчитали поступок мужчины безрассудным, другие - встали на его стороны и писали гневные комментарии под постами недоброжелателей. А сам сюжет стал одним из самых обсуждаемых за неделю. Чем же отличился Алексей и какой поступок сделал из него самого резонансного отца в Приморье.

Напомним, что в начале месяца в поселке Кавалерово пропали трое детей: 16 летний и 12-летний мальчики и их 9-летняя сестра. Директор школы после того, как старший брат не явился на итоговое собеседование, сообщил о пропаже детей в полицию. Как оказалось исчез и их 39-летний отец Алексей. Мужчина потерял супругу шесть лет назад, та скончалась от пневмонии, поэтому мужчина воспитывал трех детей один.

Информация о пропаже сразу нескольких несовершеннолетних стала поводом для возбуждения уголовного дела. Волонтеры и оперативники принялись прочесывать улицы в поисках исчезнувших. Спустя два дня полицейские нашли палатку, установленную в трехстах метрах от дома Алексея в лесу. А внутри палатки – сам Алексей и трое его детей.

Пропавшую семью нашли в лесу - там они соорудили палатку со всеми необходимыми продуктами. Фото: УМВД по Приморскому краю.Пропавшую семью нашли в лесу - там они соорудили палатку, в которой было все необходимое. Фото: УМВД по Приморскому краю.

Как оказалось, мужчина решил обезопасить себя и своих близких от эпидемии коронавируса и совместить это с походом. Сперва общество ополчилось на вдовца, а потом, когда стало известно, что в палатке условия получше, чем у некоторых в квартире, успокоилось. Тем более, если кому-то что-то было необходимо, всегда можно сходить домой – 300 метров все-таки небольшое расстояние. Многие задались вопросом, неужели глава семьи не мог взять детей и повезти их на свежий воздух на природу. Мог. Только вот пропуск собеседования старшего сына – сочли грубым нарушением. А потом в дело вмешались органы опеки, у которых появились серьезные претензии к условиям содержания детей в частном доме.

Сейчас они готовят документы, чтобы ограничить права Алексея на детей. Только вот вдовец – не из слабовольных. Сказал, что будет бороться за них до конца. Примечательно, что на помощь к нему поспешили местные власти. Да и подавляющее большинство уверено в том, что мальчики и девочка должны жить с отцом, а сам Алексей – прекрасный родитель, который заботится о каждом ребенке.

- В настоящее время администрация Кавалеровского муниципального района стремится оказать всестороннюю помощь отцу. В максимально короткие сроки планируется сделать условия в жилом помещения пригодными для проживания детей. В доме уже проводится ремонт, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ольга Романова, уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае. - Дети пока находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает. Муниципальные власти и мы очень заинтересованы в том, чтобы дети вернулись домой к отцу. Думаю, что в ближайшее время семья воссоединится. Это самый лучший вариант для самих ребят, потому что они сильно к нему привязаны. В любом случае ситуация находится у нас на контроле.

Сейчас весь поселок, да люди и за его пределами, переживают за судьбы Алексея и его детей. Все надеются на то, что решение уйти на самоизоляцию в лес – не станет поводом разрушить семью. Семью, которая уже не понаслышке знает, что такое разлука с самыми дорогими людьми.

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