Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 29 мая 2020 года: предпринимателей внепланово штрафуют

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 29 мая 2020 года, самые важные события. Уже третий день подряд число выздоровевших от COVID-19 в крае за 24 часа превышает количество заболевших. Так, за минувшие сутки положительные тесты пришли 57 приморцам, а повторные отрицательные, после лечения, получили 87 приморцев.

С начала эпидемии и до сегодняшнего дня, в регионе было зафиксировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 48% пациентов выздоровели (885 человек).

Как рассказала главный инфекционист Приморья, заведующая госпиталем COVID+, профессор Анна Симакова, лечение некоторых выписанных пациентов затянулось, но в итоге завершилось успешно.

- Из нашего госпиталя выписали сразу несколько человек, которые провели в медучреждении более 20 дней. Несмотря на то, что пациенты получали всю необходимую терапию в полном объеме – первые итоговые тесты оказались положительными и лечение было продолжено.

Врач пояснила, что для того, чтобы с пациента был снят диагноз COVID - хорошего самочувствия недостаточно. Весомым аргументом для выписки выступает исключительно двукратный отрицательный анализ на COVID.

- Если у пациента заболевание протекает без осложнения пневмонией, то в случае успешного лечение первый тест делается на девятый день. Если же коронавирус был осложнен пневмонией и лечение дало видимый результат, то тестирование пациент проходит на 12-й день. Затем в течение 24 часов делается второй тест, – рассказала профессор.

Она отмечает, что из-за того, что болезнь не изучена, тяжело делать какие-либо прогнозы, относительно ее течения. Медики буквально познают инфекцию на практике.

- В последнее время стали встречаться случаи, когда сама болезнь протекает в легкой форме, пациент все время принимает терапию и чувствует себя удовлетворительно, а результат теста показывает, что инфекцию победить все еще не удалось. В таких случаях лечение продолжается, – обозначила Анна Симакова.

Предприниматели и штрафы

Приморских предпринимателей, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования, продолжают штрафовать. Причем даже внепланово. Только за сутки в крупных муниципалитетах края, включая столицу, были составлены 43 протокола об административных правонарушениях Пятнадцати организациям временно запретили работать.

Нарушают граждане, страдают врачи

Почти каждый пятый заболевший COVID-19 в Приморье - медицинский работник. Об этом было заявлено на недавнем селекторном совещание губернатора Олега Кожемяко с главными врачами учреждений края. За время эпидемии в больницах было зарегистрировано восемь очагов: во Владивостоке – четыре, в Находке – два, в Михайловском районе и Уссурийске – по одному. Кроме того, единичные случаи заражения инфекцией до сих пор фиксируются как у пациентов, так и у врачей.

Параду Победы быть

С самого первого дня лета Тихоокеанский флот вновь начнет подготовку к военному параду во Владивостоке, посвященному 75-летию Победы в ВОВ. Предварительно, празднование запланировано на 24 июня.

К бою готовы

В правительстве Приморья рассказали, что на покупку медикаментов для борьбы с коронавирусом за весь период эпидемии выделили 16,4 миллионов рублей. Благодаря чему в крае сейчас сформирован значительный запас средств. Вскоре ожидают еще и поставку гидроксихлорохина. Он обошелся бюджету в более чем 5 миллионов рублей.

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