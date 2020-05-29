Пять интересных фактов о Приморском крае: государственная граница

Редакция "Комсомольской правды" собрала самые интересные факты о приморской границе. В этой публикации мы также расскажем об исторических событиях, происходивших на приграничных территориях, которые оставили свой след в истории и культурном наследии.

Факт №1

Самая короткая по протяженности граница России находится именно в Приморье, это граница с КНДР протяженностью 17,3 км по суше и 22,1 км по морю.

На границе с Северной Кореей можно найти немало брошенных деревянных лодок.Фото: Сергей БАЛАНОВ

Факт №2

Граница с КНР по озеру Ханка (70 км) является вторым в России по протяженности участком границы, проходящем по озеру и уступает лишь границе с Эстонией по Чудскому озеру. Если же суммировать все озерные границы России, то Приморская граница с КНР по Ханке будет четвертой по протяженности, уступая границам с Украиной (162,9 км), Эстонией (147,8 км) и Финляндией (119,8 км).

Граница с КНР в Приморье проходит прямо по Озеру Ханка.Фото: Сергей БАЛАНОВ

Факт №3

Пограничный конфликт на Даманском острове 1969 года - самый крупный вооружённый конфликт в современной истории России и Китая. В ходе столкновений со стороны советских войск погибло 58 человек. Информация о погибших со стороны Китая до сих пор закрыта, но по разным данным в этом конфликте со стороны КНР погибло от 100 до 300 человек. Активные боевые действия были прекращены в сентябре 1969 года, в октябре начались переговоры, но окончательно урегулировать все споры и избавиться от напряжения стороны смогли только спустя 21 год. 19 мая 1991 года было подписано соглашение, согласно которому остров окончательно перешёл под юрисдикцию КНР.

Начало конфликта на Даманском. Это последний кадр, который успел сделать пограничник Николай Петров, перед тем как китайцы начали стрелять.

Факт №4

Серия столкновений с Японией у озера Хасан и реки Туманной в 1938 году оставили свой след в культуре всего Советского Союза. Так события в фильме «Трактористы», снятого в 1939 году, происходят в 1938 году. В начале фильма красноармеец Клим Ярко после демобилизации возвращается с Дальнего Востока. В другом фрагменте Марьяна Бажан читает книгу «Танкисты» о событиях у озера Хасан. Песни «Три танкиста» и «Марш советских танкистов» (Броня крепка, и танки наши быстры) в сознании поколения 30-х прочно ассоциировались с событиями на Дальнем Востоке.

Три танкиста..

Факт №5

Айгунский и Пекинский договоры, устанавливающие и уточняющие границу России и Китая, рассматриваются нашими соседями в истории как неравные. Основная причина - страх перед очередной опустошительной войной. Китай подошел к переговорам ослабленным после так называемых Опиумных войн и восстания тайпинов, в то время как генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев вполне мог открыть второй фронт.. В итоге китайская сторона пошла на уступки, а граф Николай Николаевич Муравьев за подписание Айгунского договора, устанавливающего границу по реке Амур, получил титул "Амурский".