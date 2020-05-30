2020-05-30T07:46:24+03:00
Общество

В Приморье – только со справкой: с 1 июня регион вводит новое правило из-за коронавируса

Справка должна быть оформлена не позднее, чем за 2 дня до вылета
Сергей БАЛАНОВ
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В аэропорту всех приезжих будут проверятьВ аэропорту всех приезжих будут проверятьФото: Сергей БАЛАНОВ
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Каждого, кто прибудет в Приморский край поездом или самолетом без справки об отсутствии коронавируса, отправят на две недели в обсерватор. Такое решение озвучили в пятницу, 29 мая, на селекторном совещании губернатора Олега Кожемяко с главами муниципалитетов.

- С 1 июня все граждане, которые прибывают на территорию Приморского края, обязаны иметь при себе справку, оформленную не позднее, чем за 2 дня до вылета, подтверждающую отсутствие заражения коронавирусной инфекцией. Они должны предъявлять ее по требованию и вносить информацию в анкету в обязательном порядке. Те, у кого не будет нужного документа, поедут в обсерваторы на 14-дневный срок, – заявил Олег Кожемяко.

При этом возвращающиеся в Приморье жители края, которые не смогут предъявить справку об отсутствии заболевания, будут направляться домой для последующего проживания в течение двух недель в условиях самоизоляции.

Тут надо уточнить, что всех прилетающих в Приморье из-за границы отправляют на домашний двухнедельный карантин с 18 марта. Если нет местной прописки, или же дома нет условий, то отправляют в обсерватор. С 10 апреля это правило распространилось и на всех прилетающих из Москвы, а позже на Екатеринбург, Новосибирск и на всех, кто приезжает поездом.

Но если последние почти два месяца на карантин отправляли всех, то теперь, по-видимому, только тех, кто без справки. Если же возвращаешься со справкой, то ждет тебя не двухнедельный карантин, а просто режим самоизоляции (пока продлен до 15 июня), но с возможностью пользоваться послаблениями от первого этапа снятия ограничений – многие магазины, занятие спортом на свежем воздухе и так далее.

Кстати, предъявлять справку обяжут прибывающих в Приморье не только из разных регионов страны, но и из других государств. Как сделать тест за границей – проблема прибывающего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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