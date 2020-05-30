Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 31 мая 2020 года: две тысячи заболевших, теперь впустят только со справкой

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 31 мая 2020 года, самые важные события. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки 96 жителей Приморского края смогли победить коронавирусную инфекцию и выписаны домой. Заболевших за 24 часа почти в два раза меньше – 50 человек. Итого по состоянию на утро 31 мая из 1943 приморцев, заболевших коронавирусом с начала эпидемии, 1041 человек выздоровели.

Несмотря на то, что большинство пациентов успешно справляются с опасным недугом, немало больных – с тяжелыми формами. Сейчас состояние почти 40 пациентов, проходящих лечение от COVID-19, требует круглосуточного наблюдения специалистами. Это тяжелые и очень тяжелые пациенты.

На сегодняшний день коронавирус унес жизни 19 приморцев. Последней жертвой коварной инфекции стала 62-летняя жительница Владивостока. Врачи почти две недели боролись за ее жизнь, но спасти пациентку не удалось.

В Приморье – со справкой

Прибывающих в Приморье из разных регионов страны и других государств граждан обяжут предъявлять справку об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение озвучили на селекторном совещании под руководством губернатора Олега Кожемяко с главами муниципалитетов. Гостей края, которые не смогут предъявить такой документ, будут направлять в обсерваторы.

- С 1 июня все граждане, которые прибывают на территорию Приморского края, обязаны иметь при себе справку, оформленную не позднее, чем за 2 дня до вылета, подтверждающую отсутствие заражения коронавирусной инфекцией. Они должны предъявлять ее по требованию и вносить информацию в анкету в обязательном порядке. Те, у кого не будет нужного документа, поедут в обсерваторы на 14-дневный срок, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Возвращающиеся в Приморье жители края, которые не смогут предъявить справку об отсутствии заболевания, будут направляться домой для последующего проживания в течение двух недель в условиях самоизоляции.

На первый взгляд, это звучит как ужесточение режима, но на самом деле это скорее смягчение. Ведь ранее на карантин отправляли вообще практически всех приезжих. Теперь же, если есть справка, что здоров, то сидеть две недели дома уже не надо будет.

Но и свободно гулять не получится. В крае до сих пор действует режим самоизоляции. Ранее его устанавливали до 31 мая включительно. Но затем продлили – до 15 июня. Продолжает действовать и масочный режим.

Больницы на особом режиме

В период эпидемии COVID-19 экстренная медицинская помощь в регионе оказывается в полном объеме и безотлагательно. Однако в отношении оказания неэкстренной медпомощи произошли некоторые изменения. Так, работа амбулаторного звена в нынешних условиях организуется с приоритетом оказания медицинской помощи на дому, особенно пациентам с хроническими заболеваниями.

В поликлиниках, в том числе Центра амбулаторно-онкологической помощи, созданы мобильные бригады для оказания помощи на дому. Особое внимание – гражданам старше 60 лет и маломобильным приморцам. Объем ограничительных мероприятий определяется территориальным управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в соответствии с уровнем и темпами распространения заболеваемости коронавирусом.

В лечебных учреждениях добавились временные промежутки между пациентами, чтобы провести санитарную обработку в кабинете и исключить пересечение людей в очереди. Безусловно, это повлекло за собой увеличение сроков ожидания медицинской помощи.

Напомним, Минздравом России было принято решение переносить сроки плановых госпитализаций и операций. При этом медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии оказываются все это время в полном объеме.

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