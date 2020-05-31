2020-05-31T04:42:59+03:00
Общество

Россиян из Кореи и Китая вывезут через Владивосток двумя рейсами

Планируется, что они прибудут в столицу Приморского края 2 и 3 июня
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До 11 июня в Россию прибудут около 20 рейсовДо 11 июня в Россию прибудут около 20 рейсовФото: pixabay.com
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Два рейса из Сеула (Республика Корея) и Гуанчжоу (КНР) прибудут во Владивосток до 11 июня. Планируется, что на них будут вывезены граждане России. Информацию о рейсах опубликовало министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, размещенному в мессенджере, до 11 июня из иностранных государств будет осуществлено около 20 рейсов. В их числе два, которые прибудут во Владивосток. Согласно расписанию, 2 июня стоит рейс Сеул – Владивосток – Москва, на 3 июня запланирован рейс Гуанчжоу – Владивосток – Москва.

Стоит отметить, что согласно новым правилам, всем гражданам, прибывающим во Владивосток, необходимо иметь при себе справку об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией. В противном случае их отправят в обсерватор на 14-дневный карантин.

Напомним, из-за пандемии коронавируса с 27 марта Россия закрыла свои границы и прекратила авиасообщение с другими странами. Однако данное распоряжение не коснулось вывозных рейсов, число которых сократилось с 31 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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