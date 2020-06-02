«Чтобы им было тепло»: пенсионерка из Приморья связала тапочки для врачей, лечащих зараженных Covid-19

Совершенно удивительная история, которая требует немедленной огласки. Герой сегодняшнего дня – пенсионерка Валентина Кулешова. Женщина, сидя на изоляции, нашла себе тотально альтруистское занятие. Жительница Находки связала 30 пар тапочек, только подарила она их не родным и близким, а вышла далеко за пределы дома. Приятный сюрприз она передала врачам, которые лечат пациентов, зараженных коронавирусом в местной больнице. Так пенсионерка решила поддержать медиков, которые работают в инфекционном госпитале.

Как оказалось, 30 пар тапочек она вязала в течение года. Все они разного размера, но созданы с большой теплотой и любовью.

- Терпения нашим докторам и еще раз терпения – и чтобы им было тепло! – говорит Валентина Кулешова.

Сама пенсионерка в силу возраста не может выходить из дома. Соответственно – лично передать подарок врачам возможности у нее не было. На помощь поспешили волонтеры Находкинского городского округа.

Теперь никто из врачей не замерзнет. Фото: @nakhodkagb.

Как сообщает Находкинская городская больница в своем аккаунте в инстаграме, сюрприз превзошел все ожидания и затронул врачей и медсестер до глубины души. Тапочки пришлись как никогда кстати, ведь многие медики переехали в гостиницы, чтобы не подвергать риску своих родных и близких.

- Очень ко времени подошли тапочки-носки, ношу их в гостинице. Больше ноги не мерзнут. Спасибо большое, - написал в комментарии Даниил Репало, врач анестезиолог- реаниматолог.

Персонал выражает огромную благодарность Валентине Константиновне за такую заботу и душевную теплоту и желает ей крепкого здоровья.

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