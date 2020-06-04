2020-06-02T09:53:15+03:00
Общество

Площадь Луговую украсили пять тысяч цветов

Город готовится к 160-летию, сотни тысяч цветов высадят в скверах и парках
Кристина ГРИН
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Акцент сделан на разнообразии цветовой гаммы. Фото: Анастасия КотляроваАкцент сделан на разнообразии цветовой гаммы. Фото: Анастасия Котлярова
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Более 5 тысяч пеларгоний украсили клумбы в районе площади Луговой. Над созданием цветочных композиций целый день трудились специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Яркий цветущий ковер из пеларгоний появился на разделительной полосе. Для площади Луговой городские озеленители выбрали розовые, красные и белые оттенки.

- На клумбах Владивостока мы высаживаем колеусы, бегонии, петунии, виолы, тагетисы, герани и другие цветы. Мы берем основные виды, которые устойчивы к нашему климату. Однако в этом году был сделан акцент именно на разнообразии цветовой гаммы, которая порадует горожан, - рассказала заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения администрации города Ольга Цой.

Фото: Анастасия Котлярова

Фото: Анастасия Котлярова

Этот год для Владивостока особенный - столица Приморья отметит 160-летие. Клумбы, цветники, скверы и парки города украсят 400 тысяч цветов. Помимо однолетников в городе высаживают разнообразные многолетние и луковичные культуры. Также зеленые зоны пополнят 25 тысяч деревьев и кустарников.

В рамках реализации новой концепции озеленения, разработанной по инициативе главы Владивостока Олега Гуменюка, в дальневосточной столице создадут семь новых цветников и установят 30 топиарных фигур в разных районах.

Так, например, на центральной площади, где сейчас устанавливают специальную композицию виде парусов к празднику, высадят многолетние и однолетние цветочные культуры и кустарники. А на пешеходной зоне, вдоль Светланской от Алеутской, по направлению к центральной площади будут установлены пять блоков с лавками, деревьями и цветочными композициями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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