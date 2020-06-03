Парусник, маяк и герб Владивостока появятся на люках

Такие важные и узнаваемые символы дальневосточной столицы, как герб Владивостока, Токаревский маяк и парусник «Паллада», появятся на крышках люков инженерных коммуникаций на шести улицах города.

Речь идет, в первую очередь, о пяти улицах, которые в этом году комплексно ремонтируют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - Сабанеева, Успенского, Крыгина, Каплунова и Монтажной. А также люки с символикой города появятся на Маковского, пригородной трассе, которую ремонтируют благодаря субсидиям Минвостокразвития.

Уже решено, что люки с гербом Владивостока будут смонтированы на Сабанеева и Маковского, с Токаревским маяком - на улице Крыгина, а с парусником «Паллада» - на Каплунова, Монтажной и Успенского.

Напомним, что по нацпроекту «БКАД» подрядчики приступили к ремонту своевременно. Пока все работы идут в соответствии с графиком. Завершить ремонт необходимо до середины августа.

ОФИЦИАЛЬНО

Кипит работа на улице Крыгина на участке от дома № 12 до дома № 111, на Монтажной - на участке от Борисенко, 54а до дома № 98; комплексный ремонт на Сабанеева идёт на участке от пересечения с улицей Луговой до дома № 22 по Сабанеева; улицу Каплунова ремонтируют от улицы Спиридонова до Невельского; ремонт на Успенского сейчас ведётся на участке от дома № 77 до №100.