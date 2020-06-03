МФЦ Владивостока начнут свою работу уже 8 июня 2020 года, но с определенными ограничениями

Отделения МФЦ во Владивостоке начнут свою работу уже 8 июня 2020 года. Об этом сообщается в официальном instagram-аккаунте учреждения. Правда на первом этапе офисы будут работать с ограничениями.

Самая главная деталь в работе МФЦ в режиме повышенной готовности, это предварительная запись через контакт-центр по телефону 8 423 222 11 11, а также по телефону 8 423 201 01 56.

Вместе с этим перечень оказываемых услуг также будет ограничен.

Отдельно стоит отметить, что с 8 июня начинают работы не все центры. Так отделение на ул. Борисенко работать не будет. О порядке выдачи документов, а он тоже изменился из-за действующих ограничений, специалисты проконсультируют как во время записи, так и при визите в отделения МФЦ.