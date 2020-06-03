Крупнейший в мире барк, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, зашел во Владивосток

3 июня во Владивосток зашел легендарный парусник «Седов». Барк Росрыбаловства занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное учебное парусное судно из сохранившихся до наших дней. Вместе с могущественным собратом из третьего кругосветного путешествия в родной порт вернулась и приморская «Паллада». С момента встречи в Малаккском проливе в конце апреля, парусники двигались одним маршрутом – через Сингапур во Владивосток. Участие в одной из самых масштабных в истории больших парусников экспедиции также принял «Крузенштерн».

«Паллада» вернулась из кругосветного путешествия. Фото: festfu_info (Дальрыбвтуз)

Четырехмачтовый барк «Седов» построен в 1921 году в Германии, раньше он назывался «Магдалена Виннен II». В 1945 году судно передали СССР, оно было переименовано в честь полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова. Длина парусника – 117,5 метра, площадь парусов – больше 4 тысяч квадратных метров. Судно пришвартовалось в самом центре приморской столицы, на Корабельной набережной. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, барк стоит на основном причале кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

Длина судна больше 117 метровФото: Вадим ПОПОВ

Напомним, идея организовать совместную экспедицию появилась больше трех лет назад. Тогда «Седов» был приписан к Мурманскому университету, а в Калининграде числился только «Крузенштерн». Инициатором похода в честь 200-летия открытия Антарктиды и второй его части, посвященной 75-летию со Дня победы в Великой Отечественной войне, стал первый проректор «Дальрыбвтуза», капитан «Паллады» Николай Зорченко. Задумку поддержали ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон и капитан-наставник парусников «Крузенштерн» и «Седов», дважды участник кругосветных плаваний Михаил Новиков. Кругосветное путешествие тогда утвердил Дмитрий Медведев.

Приморское судно отправилось в путешествие 1 ноября 2019 года. Калининградские парусники вышли на маршрут 8 декабря. «Паллада» и «Седов» обогнули мир, а «Крузенштерн» пересек Атлантику. Моряки частично повторили путь первой русской антарктической экспедиции 1819-1821 годов под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="432" height="854" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/782893" frameborder="0"></iframe> «Седов» заходит во Владивосток.Видео: festfu_info (Дальрыбвтуз)

«Седов» покинет Владивосток 27 июня. Судно продолжит вторую часть экспедиции, посвященную юбилею Великой победы, уже в одиночестве. Перед возвращением в родной Калининград, которое состоятся в октябре, экипаж планирует посетить Севастополь, Новороссийск, Ялту и Сочи.

Столицу Приморья барк покинет в конце июняФото: Вадим ПОПОВ

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