2020-06-03T19:28:05+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 4 июня 2020: выздоровевших становится все больше

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 4 июня 2020: больше половины зараженных пациентов уже исцелилась от COVID-19
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 4 июня 2020: выздоровевших становится все большеКоронавирус во Владивостоке, последние новости на 4 июня 2020: выздоровевших становится все большеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 4 июня 2020 года, самые важные события. Как стало известно на заседании оперативного штаба, в Приморье с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано 2 155 случая заражения. Притом только за последние стуки число пациентов с подтвержденным диагнозом увеличилось на 52. Вместе с тем справились с болезнью за последние сутки 63 жителя региона. Всего же победили недуг –1223 человек.

МФЦ Владивостока начнут свою работу уже 8 июня 2020 года, но с определенными ограничениями

Об этом сообщается в официальном instagram-аккаунте учреждения. Правда на первом этапе офисы будут работать с ограничениями. Самая главная деталь в работе МФЦ в режиме повышенной готовности, это предварительная запись через контакт-центр по телефону 8 423 222 11 11, а также по телефону 8 423 201 01 56. Вместе с этим перечень оказываемых услуг также будет ограничен.

Коллектив приморского телеканала частично ушел на карантин из-за коронавируса у известной журналистки

У бывшей работницы компании Александры Мостовой подтвердился коронавирус. Перед тем как уволиться, девушка работала в полную силу, ездила в командировки, записывала эфиры в общем вела полноценную трудовую деятельность, контактируя с коллегами. В итоге на домашнюю обсервацию попали сразу 13 ее бывших коллег.

«КП-Владивосток» подробно рассказывала, что главным и чуть ли не единственным симптомом заболевания COVID-19 у Александры Мостовой стало отсутствие обоняния. Журналистка забила тревогу, вернувшись из очередной командировки и не зря. Анализы подтвердили наличие опасной инфекции. О проблемах со здоровьем ведущей тогда сообщили ее коллеги из редакции «Вести: Приморье». По словам руководителя редакции, паники никакой на телеканале нет, но трудиться приходится с упорством.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сделал важное заявление по ситуации с COVID-19

«Наша задача – сделать все, чтобы дать возможность людям выйти на работу, открыть предприятия, вернуться к привычному образу жизни. Поэтому так важно сегодня соблюдение режима повышенной готовности, всех требований, разработанных Роспотребнадзором. Если пустим это на самотек, вся наша ежесуточная работа на протяжении полутора месяцев может оказаться напрасной», – подчеркнул Олег Николаевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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