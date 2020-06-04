«Это ночь запомнится на всю жизнь»: полицейский из Владивостока рассказал о последствиях страшной аварии

Андрей Вакуленко из Владивостока работает в полиции всего год, однако отсутствие огромного опыта и послужного списка не помешало ему совершить действительно мужественный поступок. История, о том, как инспектор ДПС пожертвовал своим здоровьем ради спасения совершенно незнакомого человека, уже облетела СМИ. Напомним, полицейский попал под авто, вытолкнув из-под колес девушку. Связаться с главным героем происшествия долгое время не удавалось. Как оказалось, парень получил серьезные травмы и достаточно долго находился в больнице. Лишь недавно Андрея выписали долечиваться амбулаторно и редакции наконец-то удалось с ним пообщаться.

Пьяный лихач

Несущееся на людей авто, инспектор ДПС заметил в последний момент. Младший сержант приехал на место аварии и, как полагается, приступил к ее оформлению. Стоя спиной к дороге и зарисовывая схему, полицейский услышал скрежет тормозов, успев обернуться Андрей понял, что – дело плохо. Машина стремительно приближалась, ехала прямиком на девушку, которая стояла рядом. Участница предыдущей аварии даже не попыталась отпрыгнуть, Яна попросту оцепенела от страха.

– Эта ночь запомнится на всю жизнь. Как говорится у самого, наверное, второй День рождения. Успел сориентироваться просто на рефлекторном уровне. О себе в тот момент даже не подумал. Осознавал, что рядом стоит человек и других мыслей вообще не было в голове, – поделился Андрей.

Инспектор вспоминает, что от удара отлетел на пару метров и приземлился на спину, а дальше – прострация. Это позже он узнает, что водитель был пьян, а скорость его машины была на столько высокой, что Wish успел вылететь на тротуар и протаранить несколько транспортных средств, включая «патрульку». Уже после спасенная им девушка, расскажет инспектору, как его коллеги тормозили проезжающую мимо скорую, и, как он сжимал ее руку, корчась на земле от боли.

Что касается виновника, он еще не понес наказание. Суд состоится в ближайшие дни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/782801" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке сотрудник Госавтоинспекции спас девушку, ценою своего здоровья.Видео: МВД России

Долг и честь

Будем откровенны, далеко не каждый сможет рискнуть собственной жизнью, ради спасения других. И дело даже не в профессии, тут скорее важно воспитание и сочетание личных качеств человека.

Андрей родился во Владивостоке, успел пожить в Артеме, а службу в армии и вовсе проходил на Камчатке. Долг Родине парень отдал в береговой охране. Вернувшись в Приморье задумался о службе в органах, при этом выбрал Госавтоинспекцию. Как говорит сам полицейский: «Понял, что мое».

Андрей решил связать свою жизнь со службой в полиции. Фото: из личного архива героя публикации.

На посту инспектора Андрей с 2019 года, заочно он учится в Уссурийском юридическом колледже. Коллеги характеризуют его, как доброго и отзывчивого человека, отмечая искрометное чувство юмора. Еще по секрету коллектив рассказал, что парень стал донором крови, желая помочь другим.

Дисциплинарных взысканий за время службы у полицейского нет, да и откуда им взяться, в ситуации, когда профессия является настоящим призванием. А вот поощрения за добросовестную работу имеются, более того накануне стало известно, что молодого сотрудника награждают медалью «За смелость во имя спасения». Приказ лично подписал министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев. Однако торжественную церемонию награждения пока перенесли, Андрей еще окончательно не оправился после ДТП.

Мощная поддержка

Маневр лихого водителя отправил инспектора на вынужденный больничный. Среди прочих травм Андрей получил и перелом одного из позвонков. Парня ждет процесс длительной реабилитации, но медики дают оптимистичные прогнозы, надеясь, что молодой организм сможет полностью восстановиться без хирургического вмешательства.

Не падать духом пострадавшему помогает семья и любимая девушка.

Андрей с любимой девушкой. Фото: из личного архива героя публикации.

Близкие гордятся его поступком, ведь их Андрей пострадал не просто так, ценою своего здоровья он спас жизнь человека. Участница ДТП не перестает благодарить своего земного ангела-хранителя.

– Поступил бы не раздумывая также, даже зная последствия, – без сомнений ответил Андрей.

Скромный парень попросил поблагодарить всех своих коллег за поддержку и отдельно передать слова благодарности командованию ДПС и начальнику УГИБДД УМВД России по Владивостоку Олегу Зубакину. Весь коллектив переживает за здоровье своего сотрудника и старается его поддержать в трудные минуты.

Редакция «КП-Владивосток» еще раз желает Андрею скорейшего выздоровления и надеется, что он вскоре сможет в официальной обстановке получить заслуженную награду за смелость.

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