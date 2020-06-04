2020-06-04T12:59:33+03:00
Происшествия

Асфальт просто разорвало: в Артеме случился масштабный прорыв теплотрассы, часть дороги разрушена

Коммунальную аварию заснял случайный очевидец [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Во время гидравлических испытаний в Артеме прорвало трубопроводВо время гидравлических испытаний в Артеме прорвало трубопроводФото: принтскрин видео.
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В Приморском городе Артеме 4 июня произошла серьезная коммунальная авария. Во время гидравлических испытаний прорвало трубопровод на улице Ворошилова. Мощный поток хлынул на дорогу, смывая асфальт. Последствия ЧП оказались довольно серьезные, часть трассы теперь предстоит восстанавливать.

Дорожное полотно серьезно пострадало. Фото: администрация АГО.

Дорожное полотно серьезно пострадало. Фото: администрация АГО.

– При проведении гидравлических испытаний произошла авария на трубопроводе по улице Ворошилова. В результате повреждено дорожное полотно. В настоящее время работает бригада ДГК, представители МКУ «Управление благоустройства», территориального управления, – прокомментировали в администрации Артемовского городского округа.

Происшествие попало в прицел камеры мобильного телефона очевидца. На кадрах отчетливо виден масштаб случившегося.

В Артеме прорвало трубопровод.Видео: artem.news.plus

– Цель гидравлических испытаний – выявление слабых мест на теплосетях. Порыв удалось оперативно устранить, дорога в ближайшее время будет восстановлена, – отметила пресс-секретарь структурного подразделения «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Из-за коммунальной аварии размыло дорогу в Артеме.Видео: администрация Артемовского городского округа

Напомним, в начале мая еще одна коммунальная авария произошла в районе Некрасовского путепровода во Владивостоке. Тогда обошлось без серьезных последствий, мощный напор кипятка хлестал в противоположную от дороги сторону. Прорыв удалось довольно быстро ликвидировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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