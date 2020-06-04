2020-06-04T18:07:32+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 5 июня 2020 года: губернатору Кожемяко пришлось пройти тест

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 5 июня 2020 года. У приморцев бесплатно будут искать антитела к инфекции
Константин МИХАЙЛОВ
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Губернатор Приморья и ряд представителей правительства края сдали тесты на COVID-19. Фото: сайт правительства Приморского краяГубернатор Приморья и ряд представителей правительства края сдали тесты на COVID-19. Фото: сайт правительства Приморского края
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 5 июня 2020 года, самые важные события. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в Приморье выявлено 56 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 2211 жителей региона. За те же сутки в регионе выздоровели 67 человек. Количество выздоровевших превалирует над количеством заболевших уже третий день подряд. Всего выздоровевших за весь период пандемии в крае - 1290.

Два жителя края скончались от болезни за сутки. Оба мужчины — 65 и 82 лет. Всего умерших именно от этой болезни в Приморье - 21 человек.

Темп прироста заболевших, так называемый коэффициент распространения коронавируса составил 2,6%.

Губернатор Приморья прошел тестирование на коронавирус.

Олег Кожемяко сделал это после того, как у одного из журналистов, ездившего с главой региона в рабочую поездку в район, обнаружили COVID-19. Вместе с губернатором тест сдали несколько сотрудников службы протокола и ряд других представителей правительства края. Ни у кого инфекция не была обнаружена.

Справки об отсутствии COVID-19 - у летящих из Москвы и Новосибирска.

Аэропорт Владивостока объявил о том, что пассажиры, прилетающие в Приморье из Москвы или Новосибирска, должны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19. Приморцы без справки отправятся на 14-дневный домашний карантин, а жители других регионов — в обсерваторы. Несколько дней назад справку требовали при прилете из любого региона.

Приморское Министерство ГОЧС продезинфицировало в регионе территорию в два раза больше, чем площадь стадиона «Лужники».

Специалистами ведомства обработано 466 тысяч квадратных метров. Темпы дезинфекции нарастают — только за минувшие сутки обработано 70 объектов и 32 единицы автотранспорта.

Минздрав Приморья собрался бесплатно выявлять у приморцев наличие антител к COVID-19.

Для этого закупят 10 иммунохемилюминесцентных анализаторов, которые будут определять, переболел ли человек коронавирусом ранее и есть ли у него к инфекции иммунитет. Пройти проверку можно будет по медицинским показаниям.

Голосование о поправках, вносимых в Конституцию РФ, проведут на открытом воздухе.

Стало известно, что участки для проведения плебисцита из-за ситуации с коронавирусом в Приморье будут оборудованы не в помещениях, а на улицах. На подходе к месту для голосования организуют температурный контроль граждан, а для соблюдения «социальной дистанции» на площадках нанесут разметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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