2020-06-04T13:33:04+03:00
Общество

ЕГЭ с первого раза: выпускникам Приморья не дадут второго шанса

Из-за коронавируса аттестат дадут всем – даже тем, кто не пришел на экзамен вовсе
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
В правительстве края рассказали про три нововведения для выпускниковВ правительстве края рассказали про три нововведения для выпускниковФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В 2020 году ЕГЭ в Приморье пройдет из-за коронавируса по-новому. Нововведение первое: сначала пройдут пробные испытания - 29-30 июня без участия детей. Сами экзамены начнутся с 3 июля.

Второе: новый подход к рассадке детей в учебных классах. Если раньше могло быть и 15 человек в классе, то теперь не более 9-11 одновременно. Да еще и на расстоянии минимум 1,5 метра.

Третье, и самое, пожалуй, важное: ученики, которые не наберут минимальное количество баллов, не смогут пересдать экзамены текущим летом. Ранее для этого были предусмотрены резервные дни, но теперь их отдают под сдачу ЕГЭ теми учениками, которые не успели сделать это в основном потоке из-за редкой рассадки. Теперь если не дал ЕГЭ с первого раза – не попадешь в вуз. Вместе с тем, есть и приятное послабление – если раньше ученик не сдавал один из основных предметов и оставался без аттестата, в этом – аттестат получат все, даже те дети, которые откажутся от сдачи ЕГЭ.

- В этом году среди наших первостепенных задач еще и обеспечение безопасности детей и педагогов во время экзамена: начиная от проверки термометрии на входе в здание, заканчивая обязательным использованием масок, перчаток и соблюдением дистанции. Все эти рекомендации Роспотребнадзора будут учтены. Кроме этого дети, у которых в день сдачи ЕГЭ появятся признаки ОРВИ, будут сдавать экзамен позже, как только выздоровеют, - заявил губернатор Олег Кожемяко, обсуждая ход подготовки региона к ЕГЭ с профильным министром Натальей Бондаренко.

Кстати, ранее в краевом минобре сообщали, что ЕГЭ в 2020 году необходимо сдавать только тем учащимся, которые планируют поступать в вузы. ОГЭ для девятиклассников текущим летом проводить и вовсе не будут - аттестацию учащихся по всем предметам, в том числе русскому языку и математике, проведут по текущим оценкам.

Губернатор Приморья - про ЕГЭ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Еще две тонны зерна передали волонтеры зоопарку «Садгород»
Полиция шутку не оценила: «Супермена» из Уссурийска наказали за несанкционированный «полет» по городу
«Чувствует себя хорошо»: пришли результаты теста губернатора Приморья на коронавирус
Жители Владивостока оборвали линию контактного центра МФЦ в попытках записаться на прием
Губернатор Приморья Олег Кожемяко: «Дети с ОРВИ в день ЕГЭ будут сдавать его позже»
Минздрав Приморья собрался бесплатно для приморцев выявлять наличие антител к COVID-19
Два «стадиона «Лужники» продезинфицировали специалисты ГОЧС в Приморье
Приморцы научились экономить на связи: большинство абонентов выбирают тарифы «три в одном»
У Leo 106М с «Земли леопарда» появилась японское имя и собственный Хранитель
Приморский тигренок-сирота после двух недель реабилитации почувствовал себя лучше
Словно из ада: встреча в темноте с табуном лошадей на приморской трассе закончилась печально
Губернатор Приморья сдал тест на коронавирус
Большинство жителей Владивостока готовы копить для детей, выяснила «Сбербанк страхование жизни»
«Вся горечь и печаль в этом видео»: на самом крутом спуске Владивостока загорелся автомобиль
Новые смерти: в Приморье от коронавируса уже скончался 21 человек
На получение звания «Почетного гражданина Владивостока» рекомендованы Александр Ткачук и Сергей Кондратенко