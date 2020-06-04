ЕГЭ с первого раза: выпускникам Приморья не дадут второго шанса

В 2020 году ЕГЭ в Приморье пройдет из-за коронавируса по-новому. Нововведение первое: сначала пройдут пробные испытания - 29-30 июня без участия детей. Сами экзамены начнутся с 3 июля.

Второе: новый подход к рассадке детей в учебных классах. Если раньше могло быть и 15 человек в классе, то теперь не более 9-11 одновременно. Да еще и на расстоянии минимум 1,5 метра.

Третье, и самое, пожалуй, важное: ученики, которые не наберут минимальное количество баллов, не смогут пересдать экзамены текущим летом. Ранее для этого были предусмотрены резервные дни, но теперь их отдают под сдачу ЕГЭ теми учениками, которые не успели сделать это в основном потоке из-за редкой рассадки. Теперь если не дал ЕГЭ с первого раза – не попадешь в вуз. Вместе с тем, есть и приятное послабление – если раньше ученик не сдавал один из основных предметов и оставался без аттестата, в этом – аттестат получат все, даже те дети, которые откажутся от сдачи ЕГЭ.

- В этом году среди наших первостепенных задач еще и обеспечение безопасности детей и педагогов во время экзамена: начиная от проверки термометрии на входе в здание, заканчивая обязательным использованием масок, перчаток и соблюдением дистанции. Все эти рекомендации Роспотребнадзора будут учтены. Кроме этого дети, у которых в день сдачи ЕГЭ появятся признаки ОРВИ, будут сдавать экзамен позже, как только выздоровеют, - заявил губернатор Олег Кожемяко, обсуждая ход подготовки региона к ЕГЭ с профильным министром Натальей Бондаренко.

Кстати, ранее в краевом минобре сообщали, что ЕГЭ в 2020 году необходимо сдавать только тем учащимся, которые планируют поступать в вузы. ОГЭ для девятиклассников текущим летом проводить и вовсе не будут - аттестацию учащихся по всем предметам, в том числе русскому языку и математике, проведут по текущим оценкам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783030" frameborder="0"></iframe> Губернатор Приморья - про ЕГЭ.

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