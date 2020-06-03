Юрий Трутнев дал старт строительству восьми судов-краболовов в Приморском крае

Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев дал старт строительству сразу восьми новых судов-краболовов. Торжественная церемония закладки судов состоялась на АО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) в Приморском крае.

Строительство краболовов на Дальнем Востоке осуществляется в рамках реализации инвестиционной программы по крабовым квотам, которая была утверждена президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня на Находкинском судоремонтном заводе закладывается первая серия судов для добычи краба. Это достаточно крупный заказ. Довольно давно предприятие не получало заказов такого объема. Этот заказ состоялся благодаря принятому Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным решению о вводе механизма «квоты в обмен на инвестиции». Шесть корпусов закладываются для группы Компаний «Антей» и два корпуса - для «Тихоокеанской рыбопромышленной компании», - заявил Юрий Трутнев.

Во время своего обращения полпред также пожелал удачи всем участникам процесса, как строителям, так и рыбакам.

«Хочу пожелать удачи всем участникам процесса: и судостроителям, для которых это большой заказ, возможность расширить свои компетенции и дать новый импульс для развития своего предприятия; и рыбакам, которые ждут эти суда, чтобы продолжать работать, ловить крабов. Это в какой-то мере символический момент. Потому что деньги рыболовецких компаний, работающих на Дальнем Востоке, уходили в другие страны. Важно переломить ситуацию, добиться того, чтобы деньги, заработанные на территории Российской Федерации, оставались у нас в стране», - заявил вице-премьер.

Трутнев добавил, что хотя в настоящее время флагманом возрождения судостроительной отрасли Дальнего Востока является верфь «Звезда» в Большом Камне, необходимо поддерживать и развивать все предприятия.

Полпред отметил, что в настоящее время для обновления рыбопромыслового флота действует система субсидирования части затрат на строительство новых судов взамен старых, сданных на утилизацию. Кроме того сейчас по поручению президента России правительством РФ разрабатывается механизм субсидирования, в рамках которого 20% затрат будут возмещены заказчикам на строительство судов на дальневосточных верфях. Это произойдет в рамках квот добычи крабов в инвестиционных целях, чтобы снизить риски заказов первой партии.

В настоящее время квоты на вылов крабов предоставляются в инвестиционных целях победителям аукционов, которые должны будут построить суда на российских верфях. Сейчас квоты уже распределили между победителями аукционов, которым предстоит построить 25 судов для ловли крабов на Дальнем Востоке.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, строительство сразу восьми краболовов является беспрецедентным проектом для региона.

«Это событие важно не только для региона и страны, но и для каждого приморца. Ведь оно позволит повысить конкурентоспособность наших верфей, создать новые рабочие места, в разы увеличить объем производства. Это также перспективы для молодежи видеть свое будущее в родном городе Находке. Для тех, кто после спуска этих судов выйдет на них в море, - это в перспективе увеличение объемов добычи морских биоресурсов, а для региона – увеличение налоговых поступлений», - отметил губернатор.

Со своей стороны Кожемяко пообещал обеспечить предприятие всем необходимым для работы.

«Мы со своей стороны будем делать все, чтобы это предприятие было обеспечено и возможностями для предоставления арендного жилья. Я думаю, что эта программа хорошая для таких предприятий, которые берут на себя большие объемы, выпускают новую продукцию. Под эти предприятия создан учебный комбинат. Мы будем расширять эти возможности», - добавил он.

Строительство новых краболовов также прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Он отметил, что уже первые проекты по строительству краболовов покажут, что Дальний Восток может оказать достойную конкуренцию верфям Калининграда и Санкт-Петербурга.

«Строительство судов на Дальнем Востоке поможет поддержать наших судостроителей, позволит предприятиям нарастить компетенции, создать новые рабочие места», - подчеркнул министр.

В Федеральном агентстве по рыболовству отметили, что рыболовецкие суда будут построены по новейшим технологиям и существенно улучшат качество краболовного флота.

«Дан старт строительству из восьми краболовных судов. Примечательно, что это делается на Дальнем Востоке. Это реализация решений, которые приняты Президентом и Правительством. Краболовы получат новейшие суда, сделанные по лучшим современным проектам с использованием самого передового мирового опыта в проектировании и производстве рыболовецких судов. В течение предстоящих четырех лет мы получим совершенно другое качество краболовного флота. Это уже сейчас реальный прорыв и успех», - заявил заместитель руководителя агентства Василий Соколов.

Ожидается, что проект по строительству серии краболовов даст новое развитие Находкинскому судоремонтному заводу и позволит превратить некогда ремонтное предприятие в эффектную верфь с комплексом для полного цикла строительства различных рыболовецких судов.

На первом этапе здесь будет сформировано до 500 новых рабочих мест, а со временем это число увеличится до трех тысяч. Величина частных инвестиций в судостроительный проект уже сейчас составляет около 17 млрд рублей, а с учетом затрат на модернизацию завода значительно превысит 20 млрд рублей.

Стоит отметить, что новые возможности судостроительный завод получил благодаря возможностям режима свободного порта Владивосток. В статусе резидента свободного порта Владивосток АО «Находкинский судоремонтный завод» практически реализовал проект по модернизации производственных мощностей.

Напомним, что старт строительства первого краболова, заложенного на дальневосточных верфях, был дан в ноябре 2019 года. Сейчас над созданием судна работают на предприятии «Восточная верфь» во Владивостоке.

Кроме того в рамках мероприятия губернатор Приморского края доложил вице- премьеру о строительстве и ремонте автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный в Приморском крае. Строительство этой важнейшей для региона трассы ведется по поручению Юрия Трутнева. Проект реализуется с помощь механизма «Единой субсидии» под кураторством Минвостокразвития России.