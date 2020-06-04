Фонтан на Фонтанной улице: трубу прорвало возле мэрии Владивостока
Вечером 4 июня во Владивостоке прорвало трубу на улице Фонтанная, возле здания мэрии города. Столб воды в несколько метров в высоту взмыл в вечернее небо и попал в объективы прохожих.
Напомним, что в мае во Владивостоке был объявлен мораторий на гидравлические испытания, а вот с начала июня они продолжились.
Кстати, сегодня похожим фонтаном "любовались" и жители Артема, там из-за порыва существенно пострадала дорога.
Фонтан на Фонтанной улице.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вам известны подронбости этой истории, сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU