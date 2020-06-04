2020-06-05T00:11:05+03:00
Происшествия

Фонтан на Фонтанной улице: трубу прорвало возле мэрии Владивостока

Вода пробила асфальт и взмыла столбом в несколько метров высотой [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Порыв в центре Владивостока. Фото: instagram.com/dps_vlПорыв в центре Владивостока. Фото: instagram.com/dps_vl
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Вечером 4 июня во Владивостоке прорвало трубу на улице Фонтанная, возле здания мэрии города. Столб воды в несколько метров в высоту взмыл в вечернее небо и попал в объективы прохожих.

Напомним, что в мае во Владивостоке был объявлен мораторий на гидравлические испытания, а вот с начала июня они продолжились.

Кстати, сегодня похожим фонтаном "любовались" и жители Артема, там из-за порыва существенно пострадала дорога.

Фонтан на Фонтанной улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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