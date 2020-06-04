Фонтан на Фонтанной улице: трубу прорвало возле мэрии Владивостока

Вечером 4 июня во Владивостоке прорвало трубу на улице Фонтанная, возле здания мэрии города. Столб воды в несколько метров в высоту взмыл в вечернее небо и попал в объективы прохожих.

Напомним, что в мае во Владивостоке был объявлен мораторий на гидравлические испытания, а вот с начала июня они продолжились.

Кстати, сегодня похожим фонтаном "любовались" и жители Артема, там из-за порыва существенно пострадала дорога.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783124" frameborder="0"></iframe> Фонтан на Фонтанной улице.

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