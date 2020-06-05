В центре Владивостока к 160-летию поставили паруса за 640 тысяч рублей

Работы по возведению нового арт-объекта в центре Владивостока к его 160-летию, похоже, завершаются. Тут пока еще стоит забор и мешает полюбоваться сделанным в пол6ой мере, но конечный результат уже виден. По ночам паруса будут светиться.

Контракт на изготовление и установку световой малой архитектурной формы «Паруса» в районе Площади Борцов за власть Советов выиграла «Рекламная компания «Спринг». Мэрия начинала аукцион с суммы 1 миллион 048 тысяч 810 рублей 54 копейки. В итоге цену снизили на 39% до 639,77 тысяч рублей.

Арт-объект представляет собой три паруса, самый большой из них – три на четыре метра в размерах. А также буквы и цифры, напоминающие, что мы празднуем. Главное – объект будет светиться по ночам.

Параллельно администрация города заказала возведение подпорной стенки, которая теперь будет разделять площадь и парковку здания правительства. Раньше здесь был просто наклонный газон. Контракт выиграло ООО «Скиф-ДВ» за 1 миллион 355,87 тысяч, снизим первоначальную цену на 19%.

Бросается в глаза, что возведенные стена и фигура парусов не очень похожи на то, что было на дизайн-проекте. Впрочем, сдать арт-объект должны до 15 июня, так что время еще есть. Правда, контракт на благоустройство подпорной стены нужно было исполнить до 1 июня.

Так выглядел дизайн-проект из технического задания по фигуре парусов

Напомним, свое 160-летие Владивосток отметит 2 июля. Общегородской праздник должен состояться в субботу, 4 июля, но его формат пока разрабатывается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14