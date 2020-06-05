2020-06-05T02:06:37+03:00
Общество

В центре Владивостока к 160-летию поставили паруса за 640 тысяч рублей

А газон вдоль парковки администрации края превратили в подпорную стену
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Праздничные паруса украсили центр Владивостока. Фото: Дмитрий МогильныйПраздничные паруса украсили центр Владивостока. Фото: Дмитрий Могильный
Изменить размер текста:

Работы по возведению нового арт-объекта в центре Владивостока к его 160-летию, похоже, завершаются. Тут пока еще стоит забор и мешает полюбоваться сделанным в пол6ой мере, но конечный результат уже виден. По ночам паруса будут светиться.

Контракт на изготовление и установку световой малой архитектурной формы «Паруса» в районе Площади Борцов за власть Советов выиграла «Рекламная компания «Спринг». Мэрия начинала аукцион с суммы 1 миллион 048 тысяч 810 рублей 54 копейки. В итоге цену снизили на 39% до 639,77 тысяч рублей.

Арт-объект представляет собой три паруса, самый большой из них – три на четыре метра в размерах. А также буквы и цифры, напоминающие, что мы празднуем. Главное – объект будет светиться по ночам.

Параллельно администрация города заказала возведение подпорной стенки, которая теперь будет разделять площадь и парковку здания правительства. Раньше здесь был просто наклонный газон. Контракт выиграло ООО «Скиф-ДВ» за 1 миллион 355,87 тысяч, снизим первоначальную цену на 19%.

Бросается в глаза, что возведенные стена и фигура парусов не очень похожи на то, что было на дизайн-проекте. Впрочем, сдать арт-объект должны до 15 июня, так что время еще есть. Правда, контракт на благоустройство подпорной стены нужно было исполнить до 1 июня.

Так выглядел дизайн-проект из технического задания по фигуре парусов

Так выглядел дизайн-проект из технического задания по фигуре парусов

Напомним, свое 160-летие Владивосток отметит 2 июля. Общегородской праздник должен состояться в субботу, 4 июля, но его формат пока разрабатывается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes
Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы [фото, видео]
Новости 24
Бизнес Владивостока сможет не платить аренду за землю до нового года
Девушка выпила и набросилась на полицейского в одном из дворов Владивостока
Момент странной аварии в Находке попал на видео: микроавтобус на боку докатился до памятника
Вероятность 40%: синоптики обещают Владивостоку дождь на вечер, Уссурийску - грозу
Еще две тонны зерна передали волонтеры зоопарку «Садгород»
Полиция шутку не оценила: «Супермена» из Уссурийска наказали за несанкционированный «полет» по городу
«Чувствует себя хорошо»: пришли результаты теста губернатора Приморья на коронавирус
Жители Владивостока оборвали линию контактного центра МФЦ в попытках записаться на прием
Губернатор Приморья Олег Кожемяко: «Дети с ОРВИ в день ЕГЭ будут сдавать его позже»
Минздрав Приморья собрался бесплатно тестировать на антитела к COVID-19
Два «стадиона «Лужники» продезинфицировали специалисты ГОЧС в Приморье
Приморцы научились экономить на связи: большинство абонентов выбирают тарифы «три в одном»
У Leo 106М с «Земли леопарда» появилась японское имя и собственный Хранитель
Приморский тигренок-сирота после двух недель реабилитации почувствовал себя лучше
Словно из ада: встреча в темноте с табуном лошадей на приморской трассе закончилась печально
Губернатору Приморья пришлось сдать тест на коронавирус
Большинство жителей Владивостока готовы копить для детей, выяснила «Сбербанк страхование жизни»
«Вся горечь и печаль в этом видео»: на самом крутом спуске Владивостока загорелся автомобиль
Новые смерти: в Приморье от коронавируса уже скончался 21 человек
На «Почетного гражданина Владивостока» рекомендовали боксера-писателя и председателя Совета ветеранов