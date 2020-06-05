Экологическая программа АО «Восточный Порт» обеспечивает непрерывный технологический рост

АО «Восточный Порт» отмечает два года с момента подписания пятистороннего соглашения с Администрацией Приморского края, Минтрансом РФ, Росприроднадзором, и Росморпортом. В соответствии с Соглашением компания реализует План природоохранных мероприятий для минимизации негативного воздействия перевалки угля на окружающую среду. Этот документ стал основой собственной комплексной экологической программы АО «Восточный Порт».

На специализированном терминале предприятия применяется комплекс наилучших доступных технологий

– Подводя предварительные итоги двух лет работы в рамках пятистороннего соглашения и реализации взятых на себя обязательств можно отметить, что Обществом при перевалке угля применяются наилучшие доступные технологии в соответствии с актуализированным в 2019 году информационно-техническим справочником, – отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Компания продолжает совершенствовать производственные процессы с точки зрения минимизации негативных последствий для окружающей среды, основываясь на лучших мировых практиках. Общая сумма наших инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации программы составляет около 6 млрд рублей, в том числе запланированные инвестиции на приобретение оборудования в текущем году превысят 1,7 млрд рублей.

Стационарные оросители способны выпускать воду до 15 метров в высоту

На специализированном терминале предприятия применяется комплекс наилучших доступных технологий, не только обеспечивающих высокое качество погрузочно-разгрузочных работ, но и исключающих контакт угля с окружающей средой вне территории комплексов. В том числе, это закрытые здания вагоноопрокидывателей и пересыпные станции с системой аспирации, крытое конвейерное оборудование, системы многоступенчатой очистки воды, сухого тумана, пылеподавления на устройствах сортировки и транспортировки угля, специализированная пылеуборочная техника и другие технологии.

Перфорированные стальные панели эффективно справляются с задачей пылеподавления

Ещё до начала реализации комплексной экологической программы специалисты АО «Восточный Порт» приступили к поэтапному возведению ветропылезащитных ограждений по периметру производства для предотвращения выноса мелкой фракции угля за границы санитарно-защитной зоны предприятия. В настоящее время комплекс ветропылезащитных экранов составляет основу системы экологической безопасности стивидорной компании. Перфорированные стальные панели высотой более 20 м и протяжённостью 2,5 км эффективно справляются со своей задачей. Общий объём инвестиций на установку ветропылезащитных сооружений с учётом работ в 2020 году составит около 2 млрд руб.

Система закрытых конвейеров исключает любой контакт угля с окружающей средой

Помимо ветропылезащиты одним из ключевых направлений реализации комплексной экологической программы стала модернизация системы орошения на угольных складах предприятия – ряд её компонентов уникален и не имеет аналогов в мировой практике. На стационарных дождевальных установках было заменено 304 оросителя – каждый из них способен выпускать воду до 15 метров в высоту, охватывая до 45 м² площади угольного штабеля.

Закрытые вагоноопрокидыватели обеспечивают одновременную выгрузку 4-х пар полувагонов

Успешно прошли испытания и внедряются в производство на складских площадях всесезонные мобильные системы пылеподавления: движущиеся по рельсам самоходные портальные комплексы с мощными снегогенераторами и системы, распыляющие воду под высоким давлением с вершин стрел стакеров – передвижных конвейерных машин. В рамках модернизации системы аспирации на ключевых узлах закрытых конвейерных линий специализированного угольного комплекса – пересыпных станциях – были установлены две новейшие пылеулавливающие установки мощностью 100 тыс. м³ в час. Инвестиции стивидорной компании во внедрение оборудования орошения, мобильного пылеподавления и аспирации составили свыше 600 млн рублей.

Объём инвестиций АО «Восточный Порт» на установку ветропылезащиты составит около 2 млрд руб.

Большое внимание специалистами АО «Восточный Порт» уделено и работе очистных сооружений специализированного комплекса. В минувшем году было проведено их техническое перевооружение. Была проведена реконструкция системы водоотведения, выполнена герметизация поверхности пирса и причалов для предотвращения стока поверхностных вод в акваторию. Также очистные сооружения установлены на Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Вода здесь сначала отстаивается, а затем проходит через современные технологичные фильтры очистной установки. Общая мощность очистных сооружений на терминале Третьей очереди – более 1000 м³ в час или 30 тыс. м³ в сутки.

Комплекс НДТ на специализированном терминале исключает контакт угля с окружающей средой

За два года реализации экологической программы значительно пополнился парк спецтехники предприятия – для уборки территории специализированного комплекса АО «Восточный Порт» были приобретены 4 вакуумные пылеуборочные машины Koluman и 3 вакуумных погрузчика Disab, 6 мобильных и 6 стационарных снегогенераторов. Спецмашины успешно эксплуатируются в Порту в круглогодичном режиме. Весной 2020 года в период наибольшей опасности распространения COVID-19 два «колумана» были перепрофилированы для санитарной обработки улиц микрорайона Врангель экологически безопасным дезинфицирующим раствором.

В ходе модернизации на дождевальных установках было заменено свыше 300 оросителей

Для непрерывного контроля влияния производственной деятельности на окружающую среду на предприятии организовано постоянное наблюдение за силой и скоростью ветра, а все промышленные площадки терминала оборудованы системами видеонаблюдения. На базе собственной аккредитованной лаборатории АО «Восточный Порт» проводит ежедневный экологический мониторинг, отслеживая состояние атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля. На территории комплексов и по периметру защитной зоны установлены анализаторы пыли и 4 метеопоста, оснащённые самыми новейшими приборами. Данные с устройств оперативно передаются на специализированный сайт Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Помимо модернизации производства и закупки нового высокотехнологичного оборудования АО «Восточный Порт» регулярно проводит акции и мероприятия, общая цель которых – сохранение окружающей среды на территории предприятия. За последние несколько лет по заказу стивидорной компании были выращены и выпущены в водоёмы Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии. Для АО «Восточный Порт» и жителей микрорайона Врангель доброй традицией стал «Экомарафон» – просветительский проект, в рамках которого проводятся образовательные лекции для молодёжи, организуются экологические туры и конкурсы, высадка зеленых насаждений и субботники по очистке морского побережья от мусора. В прошлом году «Экомарафон» отметил свой пятилетний юбилей.

Вакуумные погрузчики Disab пополнили парк спецтехники АО «Восточный Порт»

– АО «Восточный Порт» является первым угольным терминалом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», – отметила директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. – В этом году наша компания готовится пройти процедуру ресертификации, итоги которой подтвердят соответствие компании российскому законодательству и международным требованиям по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду.