В Находке смягчают карантин. Губернатор сделал заявление
Теперь в Находке можно будет заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, будут открыты дополнительные дежурные группы в детских садах. А находкинские предприятия сферы услуг, например, парикмахерские и салоны красоты, а также магазины непродовольственных товаров смогут возобновить свою работу. Такое решение, принятое оперативным штабом, озвучил губернатор Олег Кожемяко в соцсетях.
Все это будет возможно после проверки этих предприятии административными комиссиями на предмет соблюдения санитарных мер.
- Это первые шаги по возращению к нормальной жизни. При этом пропускной режим на въезде в город пока сохранится. Его отменим, как только эпидситуация улучшится, - пообещал Олег Кожемяко.
Напомним, Находку закрыли на карантин с 8 мая. Сегодня город на втором месте после Владивостока по количеству заболевших – 519 человек. А если в расчете на количество жителей, то на безоговорочном первом. Всего в Приморье 2 262 заболевших, из них 1 356 пациентов выздоровело, 22 умерло.
Ранее сообщалось, что с 15 июня в Приморье могут начать второй этап отмены ограничений. На этом этапе после приемки разрешат работать гостиницам и базам отдыха.
Олег Кожемяко сделал заявление по Находке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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