В Находке смягчают карантин. Губернатор сделал заявление

Теперь в Находке можно будет заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, будут открыты дополнительные дежурные группы в детских садах. А находкинские предприятия сферы услуг, например, парикмахерские и салоны красоты, а также магазины непродовольственных товаров смогут возобновить свою работу. Такое решение, принятое оперативным штабом, озвучил губернатор Олег Кожемяко в соцсетях.

Все это будет возможно после проверки этих предприятии административными комиссиями на предмет соблюдения санитарных мер.

- Это первые шаги по возращению к нормальной жизни. При этом пропускной режим на въезде в город пока сохранится. Его отменим, как только эпидситуация улучшится, - пообещал Олег Кожемяко.

Напомним, Находку закрыли на карантин с 8 мая. Сегодня город на втором месте после Владивостока по количеству заболевших – 519 человек. А если в расчете на количество жителей, то на безоговорочном первом. Всего в Приморье 2 262 заболевших, из них 1 356 пациентов выздоровело, 22 умерло.

Ранее сообщалось, что с 15 июня в Приморье могут начать второй этап отмены ограничений. На этом этапе после приемки разрешат работать гостиницам и базам отдыха.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783254" frameborder="0"></iframe> Олег Кожемяко сделал заявление по Находке.

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