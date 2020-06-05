2020-06-05T14:04:42+03:00
Общество

Жена зараженного коронавирусом жителя Магадана еще несколько дней водила ребенка в детский сад

Губернатор сообщил о 900 контактных, которым придется отложить отпуск и провести две недели дома
Кристина ГРИН
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Притом, в анкете детсада женщина писала, что никто в семье не болеет.Притом, в анкете детсада женщина писала, что никто в семье не болеет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Пятого июня в Магаданской области состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На нем стало известно о том, что с начала эпидемии предписания получили порядка 900 человек, которые контактировали с зараженными COVID-19. Это значит, что всем им придется повременить с отпуском и поменять планы. А причиной такой ситуации стала обыкновенная безответственность.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе правительства области, после того, как у жителя региона подтвердился диагноз «коронавирус», его супруга не стала соблюдать режим изоляции и еще несколько дней водила ребенка в детский сад. Более того, в анкете, которую нужно заполнять на входе в дошкольное учреждение, она указывала, что никто из членов семьи не заражен коронавирусом. И это не первый подобный случай.

- Несколько очагов. Детский сад «Родничок» в Сусумане – инфицировано 14 из 57 человек персонала, заболели дети. Около 300 контактных изолировано в Сусумане. Дом ребенка в Магадане – заражены около 15 работников, заболели контактировавшие с коллективом. Сегодня принимаются меры по смене персонала, число контактных, включая персонал, 135 человек. По одному случаю заболевания в соматической больнице и Магаданской областной больнице – отделения закрыты на карантин, взятые тесты отрицательные, – рассказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Сейчас семье с безалаберным отношением к заражению занимается Роспотребнадзор. Им и предстоит установить контактирующих с ними людей.

Отметим, что всего с начала эпидемии коронавируса в Магаданской области зарегистрировано 314 случаев заражения. 206 пациентов уже успешно победили заболевание, 105 человек продолжают проходить лечение. В настоящее время находятся под наблюдением 912 человек, в том числе 47 в условиях изоляции и 865 – на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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