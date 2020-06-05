Четыре города в Приморье одновременно с Конституцией проголосуют за бюджет

В 2020 году в Приморье планируется внедрить инициативное бюджетирование, когда формирование бюджета проводится с учетом инициатив простых граждан. В качестве пилотного проекта в четырех городах региона пройдет голосование за подготовленные ранее проекты бюджетов, победивший будет взят в работу чиновниками, сообщила в интервью «КП-Владивосток» председатель правительства региона Вера Щербина. Голосование пройдет 1 июля, одновременно с плебисцитом по поправке к Конституции.

По словам председателя правительства Приморья, инициатива проводить сходы граждан, опросы, слушать мнение приморцев о том, что конкретно в бюджете предусмотреть, появилась еще в так называемое «мирное время», до эпидемии. Уже разрабатывались нормативные документы. Но работа не остановилась.

- Сейчас воспользовались ситуацией с голосованием по Конституции, изыскали 300 миллионов рублей, чтобы провести голосование по инициативному бюджету. Времени на подготовку мало, поэтому выбрали в качестве пилота четыре города – Владивосток, Находка, Уссурийск и Артем. Распределили средства по количеству населения каждому муниципалитету, и они должны нам сделать альтернативные проекты. То есть когда мы с вами придем на избирательные участки, там будет три или четыре проекта, за которые мы должны будем проголосовать. Выбранный проект будет в бюджет отражен и будет реализован по инициативе граждан, - сообщила Вера Щербина корреспонденту «КП-Владивосток».

Напомним, формат голосования по поправкам в Конституцию России во Владивостоке определен. Изъявить свою волю граждане в Приморье смогут на протяжении семи дней. Основной этап голосования все же состоится в один день, ранее определенный для волеизъявления граждан - 1 июля. Однако высказаться по поправкам в основной закон государства можно будет в городах и районах края заранее. Досрочное голосование по поправкам пройдет с 25 по 30 июня.

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