Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 6 июня 2020 года: новые правила въезда в Приморье

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 6 июня 2020 года, самые важные события. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в Приморье выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 66 человек, умер один человек. Итого с начала эпидемии коронавирусом заболели 2262 жителя региона, выздоровели 1356. Летальных случаев 22.

Распределение случаев заражения коронавирусом в Приморье по районам. Фото: минздрав региона

Вводится новый порядок въезда в Приморье

Отменяется обязательный 14-дневный карантин и справка об отсутствии COVID-19 для тех, кто прилетает и приезжает в Приморье. Теперь все прибывающие должны будут просто заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу. Новый порядок въезда начнет действовать с воскресенья, 7 июня.

Тем, кто летит в Приморье, предложат заполнить анкету на борту воздушного судна или в аэропорту Владивостока. С 7 июня такое правило распространится и на международные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Прибывающим в Приморье необходимо указать в анкете свои контактные данные, а также цель приезда и адреса проживания. После заполнения анкет гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин. Только если нет признаков ОРВИ.

Самому юному приморцу с COVID – 21 день от роду

В детском ковидном госпитале в Приморье с начала эпидемии прошли лечение и выздоровели уже 163 ребенка с диагнозом «коронавирус». Самому юному пациенту детского госпиталя – 21 день. Сейчас здесь лечатся еще 60 детей, из них у 56 коронавирусная инфекция подтверждена.

«Все поступившие к нам дети заразились инфекцией от взрослых и проходят, как контактные по семье», – сообщила заведующая детским инфекционным отделением Владивостокской клинической больницы №2 Наталья Бурма.

Особенностью COVID у детей является легкая форма болезни. Клинические проявления могут быть минимальны, выглядит это просто как респираторная инфекция. Но, тем не менее, ребенок выделяет вирус, он становится опасным, как источник заражения.

Госпитализируют детей вместе с членом семьи, который может за ними ухаживать. Так, на сегодня в госпитале проходят лечение еще и девять мам.

В Находке вводят послабления режима

«На оперативном штабе приняли ряд решении по Находке. Начинаем острожного снимать ограничения, действующие в городе из-за пандемии коронавируса, - сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Инстаграм. - Теперь в Находке можно будет заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, будут открыты дополнительные дежурные группы в детских садах. А находкинские предприятия сферы услуг, например, парикмахерские и салоны красоты, а также магазины непродовольственных товаров смогут возобновить свою работу. Как и во всем другом крае это будет возможно после проверки этих предприятии административными комиссиями на предмет соблюдения санитарных мер. Это первые шаги по возращению к нормальнои жизни. При этом пропускнои режим на въезде в город пока сохранится. Его отменим, как только эпидситуация улучшится».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783254" frameborder="0"></iframe> Олег Кожемяко сделал заявление по Находке.

Гостиницы и базы отдыха готовят к открытию

Начинается мониторинг гостиниц и баз отдыха, расположенных на территории края, на предмет их готовности возобновить свою деятельность. Речь идет как минимум о 115 гостиницах, прошедших классификацию, и примерно 1200 базах отдыха. Принимать их будут примерно так же, как сейчас проверяют предприятия торговли – приходит комиссия и смотрит, все ли в порядке.

Режим повышенной готовности в Приморье действует до 15 июня. К этому сроку, если эпидемическая ситуация будет складываться благоприятно, возможно начало второго этапа снятия ограничений.

Зоопаркам разрешили работать

После вынужденного простоя из-за эпидемии COVID-19 приморские зоопарки на открытом воздухе с 6 июня смогут вновь принять посетителей. Все это время они находились в непростой ситуации, когда доходы от посетителей исчезли, а зверей надо было на что-то кормить, приходилось прибегать к помощи волонтеров, просить пожертвований у неравнодушных людей.

Правда, работать разрешили с соблюдением мер безопасности: дистанция межу посетителями не менее 1,5 метра, избегать скопления людей, «входной фильтр» с бесконтактной термометрией, маски, антисептики и так далее. Организованные группы запрещены, экологические праздники и другие массовые мероприятия тоже. Нельзя работать общепитам на территории, запрещено приходить с признаками ОРВИ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14