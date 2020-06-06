2020-06-05T19:49:46+03:00
Общество

Учитель информатики стала лучшим педагогом Владивостока

Теперь победителей конкурса «Учитель года» ждет еще одно испытание – краевой этап конкурса.
Кристина ГРИН
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Елена Фролова, учитель информатики гимназии №1 Владивостока. Фото: Анастасия КотляроваЕлена Фролова, учитель информатики гимназии №1 Владивостока. Фото: Анастасия Котлярова
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За звание «Учитель года» во Владивостоке в 2020-м боролись 11 педагогов, до завершающих испытаний дошли только 6 конкурсантов. И вот, наконец, объявлено имя победителя – им стала учитель информатики гимназии №1 Елена Фролова.

За время конкурса учителя успели рассказать о себе, провести открытые уроки, а также поделиться накопленным опытом с коллегами. Чтобы стать лучшим, в финале педагоги демонстрировали свои профессиональные качества и творческий талант.

- Наши нынешние условия очень ярко продемонстрировали всем, насколько нужна и важна ваша профессия. В самоизоляции каждому стало понятно, сколько всего в жизни ребенка связано с вами и вашим трудом, - обратился к педагогам глава Владивостока Олег Гуменюк.

Глава Владивостока Олег Гуменюк поздравил победителей конкурса. Фото: Анастасия Котлярова

Глава Владивостока Олег Гуменюк поздравил победителей конкурса. Фото: Анастасия Котлярова

Почетными дипломами и памятными подарками Олег Гуменюк наградил учителя истории и обществознания школы №11 Виктора Бойченко, учителей начальных классов школы №68 Татьяну Верхолат и школы №79 Ирину Че.

Третье место в городском конкурсе «Учитель года – 2020» жюри определило Оксане Симакиной, учителю начальных классов средней общеобразовательной школы №79. Она получила диплом III степени и подарок на сумму 20 000 рублей.

Второе место в конкурсе достойно заняла Виктория Сторожева, учитель начальных классов средней школы №33. Награда – диплом II степени и подарок на сумму 30 000 рублей.

Абсолютный победитель городского конкурса «Учитель года – 2020» - Елена Фролова, учитель информатики гимназии №1 Владивостока, за свои успехи получила диплом I степени и подарок на сумму 40 000 рублей.

- Я хочу поблагодарить всех коллег, кто был рядом во время конкурса, - обратилась Елена к участникам церемонии награждения. - Спасибо вам за то, что мы вместе транслируем в мир, что наша профессия самая лучшая. Отдельное спасибо хочу сказать организаторам конкурса и жюри. Они поддерживали и переживали за нас. Это очень интересный опыт для любого педагога.

По мнению городских педагогов, участие в конкурсе дает огромный профессиональный опыт, мотивацию и способность к достижениям. Кроме того, это возможность подняться на новую ступень в педагогической деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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