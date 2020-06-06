2020-06-06T04:41:17+03:00
Общество

Приморцам разрешили гулять и ходить на экскурсии малыми группами

Новый порядок вступает в силу сегодня, 6 июня
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Приморцам разрешили гулять и ходить на экскурсии малыми группамиПриморцам разрешили гулять и ходить на экскурсии малыми группами
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С сегодняшнего дня, 6 июня, во всем Приморском крае вступают в силу новые послабления режима. Теперь жителям и гостям края официально разрешили прогулки и экскурсии малыми группами.

Однако послабления режима вводятся с определенными ограничениями. Гражданам разрешается гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой и ходить на пешеходные экскурсии малыми группами при условии соблюдении необходимых мер безопасности.

Существующие ограничения не позволяют распространить послабления на Находкинский городской округ. При этом люди должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе «социальную дистанцию», использовать средства защиты органов дыхания.

Помимо пеших прогулок, занятий спортом и экскурсий, разрешается также посещать зоопарки группами до 5 человек.

В Находкинском городском округе, впрочем, также постепенно снимаются ограничения. С сегодняшнего дня разрешается работа организациям социально-бытового обслуживания, разрешены прогулки. Однако введение послабления не предусматривает снятие пропускного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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