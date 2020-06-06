2020-06-06T16:34:02+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 7 июня 2020 года: введены новые послабления режима

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 7 июня 2020 года. Приморцам разрешили посещать зоопарки и заниматься физкультурой на улице
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 7 июня 2020 года: новые послабления режимаКоронавирус во Владивостоке, последние новости на 7 июня 2020 года: новые послабления режима
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 7 июня 2020 года, самые важные события. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в Приморье выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 46 человек, умер один человек. Итого с начала эпидемии коронавирусом заболели 2313 жителя региона, выздоровели 1402. Летальных случаев 22.

В Приморском крае вступают в силу новые послабления режима. Теперь жителям и гостям края официально разрешили прогулки и экскурсии малыми группами. Однако послабления режима вводятся с определенными ограничениями. Гражданам разрешается гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой и ходить на пешеходные экскурсии малыми группами при условии соблюдении необходимых мер безопасности.

Помимо пеших прогулок, занятий спортом и экскурсий, разрешается также посещать зоопарки группами до 5 человек.

А что в Находке?

В Находкинском городском округе также постепенно начинают ослаблять действующий режим ограничений. Начиная с 6 июня, в Находкинском городском округе можно ходить на пешие прогулки, заниматься физкультурой и спортом на улице группами не более двух человек с дистанцией между занимающимися не менее 5 метров. Сохраняется ряд ограничений: обязательно нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, использовать средства защиты органов дыхания.

К работе также возвращаются предприятия социально-бытового обслуживания, которым 18 марта запретили работать. Однако и здесь есть ряд ограничений. Разрешается открывать магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом, парикмахерские, салоны красоты – после проверки их административными комиссиями на готовность соблюдения санитарных норм.

В Приморье меняется порядок въезда из-за ситуации с коронавирусом

С воскресенья, 7 июня, меняется порядок въезда в Приморье. Ранее всем, кто прибывает на территорию края, необходимо было предоставлять справку об отсутствии коронавируса. В противном случае необходимо было отправляться на карантин. Однако уже скоро режим будет немного изменен.

Так 14-дневного карантина можно и избежать, если у посетителей региона не наблюдается никаких симптомов вирусной инфекции. Вместе с этим отменяется и обязательное предоставление справки об отсутствии заболевания коронавирусом. Однако проверка термометрии всех пребывающих граждан будет продолжена. В случае выявления признаков новой коронавирусной инфекции придется отправиться на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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