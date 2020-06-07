Гергиев попросил Путина не отменять в Приморье Дальневосточный фестиваль "Мариинский"

К президенту России Владимиру Путину обратился художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Это произошло во время видеоконференции с деятелями культуры. Знаменитый музыкант попросил не отменять в этом году международный дальневосточный фестиваль «Мариинский». Более того Гергиев считает, что приморская сцена Мариинки должна возобновить работу в ближайшее время, хотя бы и с ограничениями.

— Мы не хотим бросать только-только вставший на ноги фестиваль «Мариинский» во Владивостоке, он приобрел всеазиатское звучание. Я думаю, Владимир Владимирович, что у нас есть уникальная возможность в августе пригласить всех победителей конкурса Чайковского во Владивосток, где будут японцы, китайцы, Южная Корея. Мы пока не имеем представителя Северной Кореи среди лауреатов конкурса, зато имеем даже представителей Тайваня, и, естественно, Франции, Германии, Италии, Испании, Соединенных Штатов Америки. Я думаю, молодые ребята откликнутся, — сказал Гергиев Путину.

Художественный руководитель Мариинского театра считает, что уже можно разрешить гастроли, выступления на открытых площадках и не отменять крупнейшие акции. Хотя, для безопасности стоит отправлять на гастроли только молодых людей.

— Вы упомянули о деятелях искусства, о певцах, о наших замечательных балетных артистах. Но чтобы певцу петь, он должен дышать, а при поражении легких на 75–80 процентов это очень сложно. Отработав сегодня во что бы то ни стало неделю или две, потерять работоспособность и профессию на всю оставшуюся жизнь было бы очень печально, а может быть даже это было бы трагедией для отдельных деятелей искусства, — ответил президент артисту.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявили, что называть конкретные сроки и даты, когда театры откроются для зрителей офлайн, преждевременно.

СПРАВКА:

Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» - самый крупный культурный проект макрорегиона. Проводится ежегодно в июле - августе с 2016 года во Владивостоке. В его программе выступают ведущие исполнители мировой оперы, балета и инструментальной музыки из России, стран АТР, Европы, Америки.

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