Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 8 июня 2020 года: еще один погибший, новые послабления для всех

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 8 июня 2020 года, самые важные события.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в Приморье выявлено 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 2375 жителей региона.

По данным краевого Роспотребнадзора, сейчас под медицинским наблюдением в крае находятся 25337 приморцев. 2969 человек живут в обсерваторах. Всего на COVID-19 в Приморье обследовали уже 110085 человек.

К сожалению, не обошлось и без новых погибших. Число жертв в регионе достигло 23.

Гулять можно

Режим самоизоляции действует в Приморье до 15 июня, но уже с субботы были введены существенные смягчения. На территории Приморского края (за исключением Находкинского городского округа) с 6 июня, при условии обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе «социальной дистанции», использованием средств защиты органов дыхания, разрешаются:

– пешие прогулки;

– проведение пешеходных экскурсий группами до 5 человек;

– посещение зоопарков группами до 5 человек;

– занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, группами до 10 человек.

В Находке, кстати, тоже снят ряд ограничений – начнут свою работу организации социально-бытового обслуживания, разрешены прогулки. Однако пропускной режим на въезде в город остается.

Прилетать можно без справки

Послабления коснулись и въезда на территорию Приморья. Обязательный 14-дневный карантин отменен, справку об отсутствии коронавируса тоже не обязательно предоставлять. В самолете или в аэропорту всем приезжим предлагают заполнить специальную анкету, теперь этого достаточно.

В обсерваторы же отправляют только прилетевших из-за рубежа специальными рейсами, на которых возвращают россиян, а также вахтовиков.

Важное утонение: у въезжающего человека не должно быть температуры или иных признаков ОРВИ.

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