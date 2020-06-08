2020-06-08T10:51:18+03:00
Происшествия

«Враги не дождутся»: во Владивостоке легковушка на скорости «нырнула» в море

Момент происшествия на острове Русский запечатлели очевидцы [видео]
Милана СОКОЛ
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Авто вылетело с дороги в море во ВладивостокеАвто вылетело с дороги в море во ВладивостокеФото: принтскрин видео.
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Купанием железного коня, а точнее японской иномарки, закончились выходные во Владивостоке. На глазах у изумленной толпы на острове Русский практически на полной скорости в воду влетел автомобиль. Момент происшествия, напоминающий кадры боевика, попал на видео. В роли главного героя выступил сам водитель. Как уверяют очевидцы, мужчина самостоятельно выбрался из тонущей машины, со словами: «Враги не дождутся».

Необычное происшествие случилось вечером 7 июня на острове Русский, который лишь недавно открыли для посещения после смягчения режима самоизоляции. Судя по кадрам с видеорегистратора очевидца, в 20:21 безмятежный отдых горожан, которые собираются здесь для рыбалки и прочего времяпровождения, испортил водитель Toyota Corona. Машина не тормозя «нырнула» в воды канала, который ведет в бухту Новик.

Машина на всем ходу погрузилась в море во Владивостоке.Видео: irecommend_vdk

«Низко пошел, это к дождю», «Видимо приставы забрать машину хотели», «Купальный сезон открыт», – иронично отмечают пользователи популярной автомобильной группы, просмотрев видео.

Свидетели происшествия сообщили, что несмотря на столь впечатляющий «полет», автолюбитель не пострадал. Очевидцы предполагают, что мужчина попросту был пьян.

– К нам не поступало сообщений по поводу этого ДТП, пострадавших не зафиксировано, – прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Очевидно, что для возвращения авто в привычное положение, понадобилась помощь эвакуатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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