2020-06-08T13:02:35+03:00
Общество

На финишной прямой

Два пришкольных стадиона готовятся к открытию во Владивостоке.
Милана СОКОЛ
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Глава Владивостока Олег Гуменюк проверил ход строительства стадионов. Фото: Анастасия КотляроваГлава Владивостока Олег Гуменюк проверил ход строительства стадионов. Фото: Анастасия Котлярова
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Строительство двух пришкольных стадионов завершается во Владивостоке. Современные многофункциональные площадки по заказу городской администрации возвели в Советском районе – на территории школ № 58 и 60. Ход строительства спортивных объектов контролировал лично мэр города Олег Гуменюк.

- Перед администрацией города и подрядными организациями стоит очень важная задача – сдать спортивные объекты не только вовремя, но и в надлежащем качестве. Для учащихся и жителей микрорайонов должны быть созданы максимально комфортные условия для занятий спортом, – отметил глава города.

На новом стадионе школы № 58 на улице Чкалова уже установлены тренажеры и игровая площадка. Сейчас рабочие завершают работы по укладке резинового покрытия и искусственного газона. Планируется, что стадион будет сдан в эксплуатацию уже в этом месяце.

Глава Владивостока Олег Гуменюк проверил ход строительства стадионов. Фото: Анастасия Котлярова

Глава Владивостока Олег Гуменюк проверил ход строительства стадионов. Фото: Анастасия Котлярова

В ближайшее время завершится строительство многофункциональной площадки у школы № 60 на улице Русской. На нижнем уровне здесь разместился большой стадион с футбольным, баскетбольным и волейбольным полями и беговыми дорожками. На верхнем установили полосу препятствий и хоккейную коробку. Сейчас на стадионе ведутся работы по благоустройству и завершается монтаж лестничного марша межу площадками.

Глава Владивостока Олег Гуменюк проверил ход строительства стадионов. Фото: Анастасия Котлярова

Глава Владивостока Олег Гуменюк проверил ход строительства стадионов. Фото: Анастасия Котлярова

Данные образовательные учреждения, по словам местных жителей, не имели полноценных стадионов более 30 лет. Теперь их дети будут заниматься спортом на современных площадках. Также в свободное от уроков время посещать стадионы смогут все желающие.

Отметим, что по решению оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Приморского края во Владивостоке с 6 июня разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе группами до 10 человек при условии обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе «социальной дистанции», использования средств защиты органов дыхания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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