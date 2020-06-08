2020-06-08T16:53:47+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке последние новости на 9 июня 2020 года: прирост больных и новое заявление губернатора

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 9 июня 2020 года. Власти стараются не допустить вспышки эпидемии
Милана СОКОЛ
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Новые случаи COVID-19 зафиксированы в ПриморьеНовые случаи COVID-19 зафиксированы в Приморье
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 4 июня 2020 года, самые важные события. По данным оперативного штаба Приморья, в крае зафиксировано 67 новых случае заражения коронавирусом. Всего с начало эпидемии опасная инфекция официально подтвердилась 2442 раза. От до конца неизученной болезни погибли 23 человека.

Эпидемическая обстановка в Приморском крае еще до конца не нормализовалось, однако жители края устремились на массовые прогулки. С установление хорошей погоды приморцам все сложнее усидеть дома. При этом отдыхающие зачастую забывают о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, что по мнению специалистов может привести к росту числа заболевших.

– Напомню, в крае сохраняется режим повышенной готовности, несоблюдение масочного режима, «социальной дистанции» может обострить ситуацию. Мы находимся только на первом этапе ограничительных мероприятий. Нарушения могут привести к возвращению до первого этапа и приостановлению деятельности объектов, – сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Губернатор Приморского края поручил усилить контроль за соблюдением санитарных норм гражданами и организациями. По мнению главы края, одной из действующих мер профилактики распространения инфекции стала работа административных комиссий. За выходные в рейдах приняли участие больше 1500 сотрудников Росгвардии и полиции. Специалисты составили 339 протоколов из-за невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности.

– Массового скопления людей быть не должно. В местах, где оказываются услуги населению, на предприятиях торговли, сферы бытовых услуг, в общественном транспорте необходимо строго соблюдать санитарные нормы. Обязательно проводить дезинфекцию подъездов, где проживают люди на самоизоляции или карантине, – подчеркнул Олег Кожемяко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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