«Все, належался»: полиция нашла «героя», загоравшего в чаше Вечного огня в Приморье

Скандальное видео появилось в сети на минувшей неделе и молниеносно распространилось по всем группам. На кадрах видно, как некий мужчина в кепке разлегся в чаше Вечного огня, словно это пляж или джакузи, покуривая при этом нечто, похожее на табачное изделие. Чтобы было удобнее, он упирался ногами в звезду, расположенную в центре монумента. Локация – город Артем. Прославился, так прославился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783612" frameborder="0"></iframe> Улегся в чашу Вечного огня в Артеме.

Происходящее в этом непатриотическом кино вызвало бурные обсуждения среди жителей Приморья. Будем честны, найти среди комментаторов тех, кто попытался оправдать «героя» не нашлось.

"Патриотической" видео молниеносно разлетелось в сети.Фото: УМВД России по Приморскому краю

«Найдут и полной накажут», «надо было жар побольше включить», «я бы еще ему бензина плюхнул» - пишут пользователи сети под публикацией с видео. Разумеется, инцидент заинтересовал и оперативников. Проверку инициировали не только в УМВД, но и в краевом СК. Как и предполагал один из разгневанных комментаторов, мужчину, действительно нашли. А помогли в поисковой операции записи с камер видеонаблюдения и свидетели произошедшего.

Найти мужчину удалось при помощи записей с камер видеонаблюдения.Фото: УМВД России по Приморскому краю

- Сотрудники полиции составили ориентировку на гражданина, совершившего хулиганские действия. Ориентировка была передана всем наружным нарядам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан и доставлен в отдел полиции 25-летний житель города Артема, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Теперь мужчину ждет, скорее всего, штраф.Фото: УМВД России по Приморскому краю

Как отмечают в ведомстве, мужчина уже дал признательные показания. О том, что побудило его поступить так, пока неизвестно. Но не зависимо от мотива, его ждет наказание, которое предусмотрено в УК.

- Уголовное дело возбуждено по статье по вандализму. 6 июня 2020 года подозреваемый забрался в чашу «Вечного огня» памятника-мемориала войнам-артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг и лег в нее, оперевшись ногами в звезду чаши «Вечного огня» и курил. Своими действиями он осквернил памятник-мемориал, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14