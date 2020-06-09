2020-06-09T02:08:14+03:00
Общество

«Все, належался»: полиция нашла «героя», загоравшего в чаше Вечного огня в Приморье

Мужчина уже во всем признался оперативникам [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Мужчину искали сотрудники полиции и СК. Фото: https://www.instagram.com/newsbox24.tv/Мужчину искали сотрудники полиции и СК. Фото: https://www.instagram.com/newsbox24.tv/
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Скандальное видео появилось в сети на минувшей неделе и молниеносно распространилось по всем группам. На кадрах видно, как некий мужчина в кепке разлегся в чаше Вечного огня, словно это пляж или джакузи, покуривая при этом нечто, похожее на табачное изделие. Чтобы было удобнее, он упирался ногами в звезду, расположенную в центре монумента. Локация – город Артем. Прославился, так прославился.

Улегся в чашу Вечного огня в Артеме.

Происходящее в этом непатриотическом кино вызвало бурные обсуждения среди жителей Приморья. Будем честны, найти среди комментаторов тех, кто попытался оправдать «героя» не нашлось.

"Патриотической" видео молниеносно разлетелось в сети. Фото: УМВД России по Приморскому краю

"Патриотической" видео молниеносно разлетелось в сети.Фото: УМВД России по Приморскому краю

«Найдут и полной накажут», «надо было жар побольше включить», «я бы еще ему бензина плюхнул» - пишут пользователи сети под публикацией с видео. Разумеется, инцидент заинтересовал и оперативников. Проверку инициировали не только в УМВД, но и в краевом СК. Как и предполагал один из разгневанных комментаторов, мужчину, действительно нашли. А помогли в поисковой операции записи с камер видеонаблюдения и свидетели произошедшего.

Найти мужчину удалось при помощи записей с камер видеонаблюдения. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Найти мужчину удалось при помощи записей с камер видеонаблюдения.Фото: УМВД России по Приморскому краю

- Сотрудники полиции составили ориентировку на гражданина, совершившего хулиганские действия. Ориентировка была передана всем наружным нарядам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан и доставлен в отдел полиции 25-летний житель города Артема, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Теперь мужчину ждет, скорее всего, штраф. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Теперь мужчину ждет, скорее всего, штраф.Фото: УМВД России по Приморскому краю

Как отмечают в ведомстве, мужчина уже дал признательные показания. О том, что побудило его поступить так, пока неизвестно. Но не зависимо от мотива, его ждет наказание, которое предусмотрено в УК.

- Уголовное дело возбуждено по статье по вандализму. 6 июня 2020 года подозреваемый забрался в чашу «Вечного огня» памятника-мемориала войнам-артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг и лег в нее, оперевшись ногами в звезду чаши «Вечного огня» и курил. Своими действиями он осквернил памятник-мемориал, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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