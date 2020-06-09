Рак - не приговор

ПАЦИЕНТ, ЗНАЙ СВОИ ПРАВА

Онкология – заболевание, которое ежегодно диагностируется у сотни тысяч жителей России. Примечательно, что не все они осведомлены о своих правах на получение бесплатной медицинской помощи. Сейчас об этом знают 77% россиян, их них хорошо - лишь 14%.

Благодаря тому, что государство выделило значительный бюджет на расширение программы ОМС, у пациентов появилась возможность получать медицинскую помощь не только в государственных больницах, но и в некоторые негосударственные клиниках.

В числе последних – АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), которая аккредитована по международным стандартам качества медицинской помощи JCI, признана Росздравнадзором лидером среди российских медицинских организаций по качеству и безопасности организации медицинской помощи.

Клиника аккредитована по международным стандартам качества Joint Commission International (JCI). Это защита от врачебных ошибок и гарантия лечения на самом высоком уровне.

Клиника предоставляет ВМП сразу по нескольким направлениям: хирургия, гинекология, онкология, урология, офтальмология, травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия. Каждое подразумевает целый перечень заболеваний. Одно из самых серьезных – онкология.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Профессионалы в сфере медицинской помощи неустанно повторяют – чем раньше заболевание будет диагностировано, тем выше шанс его остановить. Сегодня многие виды онкологических заболеваний излечимы, если обнаружены на 1-2 стадии.

Всех пациентов принимают в одних и тех же кабинетах, с ними работают один и тот же персонал.

Методы лечения онкологических заболеваний включают: лучевую терапию, химиотерапию, фармакотерапию, хирургию и все виды комбинаций. Практика показывает, что самые высокие шансы на выздоровление дает именно хирургия.

Пациент с онкодиагнозом может рассчитывать бесплатно в рамках ОМС на ПЭТ/КТ, лучевую терапию, химиотерапевтическое и хирургическое лечение.

ХОЧУ ЛЕЧИТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Чтобы попасть в частную клинику на бесплатное лечение от рака необходимо иметь: паспорт гражданина РФ, полис ОМС, выданный также в РФ, направление по форме 057-у, СНИЛС, выписку из медицинской карты, всю иную медицинскую документацию. Важно отметить, что за помощью могут обратиться жители любых российских регионов.

- При наличии всех необходимых документов и результатов обследований госпитализация возможна через два-три дня, - рассказывает Татьяна Чилина, заместитель директора медицинской службы по работе в ОМС АО «Медицина», - Пациент получает у районного онколога направление по форме 057-у, записывается на бесплатную консультацию к онкологу к нам в клинику на любое удобное для него время. Врач проводит осмотр пациента, если вся документация в наличии и актуальна, пациенту назначается консилиум, на котором будет определена тактика лечения. Консилиум состоит из онколога, химиотерапевта и радиотерапевта».

ОДИНАКОВО ЛЕЧИМ БЕСПЛАТНО И ПЛАТНО

Один из принципов работы АО «Медицина» - для медиков нет никакой разницы поступили вы на платной или бесплатной основе. В обоих случае за вас ручаются профессионалы высшей категории. Всех пациентов принимают в одних и тех же кабинетах, с ними работают один и тот же персонал.

За вас ручаются профессионалы высшей категории.

Так, АО «Медицина» предлагает пациентам со всей страны бесплатное химиотерапевтическое лечение.

- Клиника аккредитована по международным стандартам качества Joint Commission International (JCI).Это защита от врачебных ошибок и гарантия лечения на самом высоком уровне, независимо от того, обслуживается пациент за наличный расчет или прикреплен по полису ДМС или ОМС, - отмечает Татьяна Чилина, заместитель директора медицинской службы АО «Медицина» по работе в ОМС.

Палата стационара в клинике.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Онкологический центр Sofia - включает поликлиническое отделение, отделение радиоизотопной диагностики, отделение лучевой терапии, отделение химиотерапии и стационар с операционным блоком и блоком интенсивной терапии.

2. Консультацию ведут оперирующие врачи-онкологи.

3. Врачебный персонал трепетно относится к сопутствующим с онкологией заболеваниям. Медики найдут решение любой проблеме, включая возможную потерю зубов или волос во время химиотерапии, а также болевым синдромам.

4. Пациент не должен чувствовать себя больным, ему должно быть максимально комфортно. Именно поэтому в АО «Медицина» специалисты стремятся сделать все в дневном стационаре.

5. Два суперсовременных сканера ПЭТ/КТ – сократят время сканирования с 30 до 15 минут, притом качество исследования повышается. Его лучевая нагрузка минимизирована – по степени воздействия - обычная компьютерная томография.

6. Родственники могут находиться вместе с пациентом. Свободный интернет, и никаких ограничений по гаджетам.