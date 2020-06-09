Повлияет ли отмена пропусков в Москве на смягчение режима в Приморье?

В Приморском крае режим самоизоляции еще в конце мая продлили до 15 июня. Однако в той же Москве режим внезапно смягчили с сегодняшнего дня, одновременно заговорили о возможном скором возвращении международных перелетов. Стоит ли ждать и в Приморье преждевременной отмены режима?

Источник "КП" в правительстве считает, что торопиться не надо.

- До 15 июня точно нет. Да и после 15, думаю, тоже не сразу. Статистика пока не позволяет, - говорит собеседник.

И действительно, в последние дни в Приморье стабильно выявляется 50+ заболевших в сутки, есть и новые жертвы. Всего же в крае по данным на утро 9 июня зафиксировано 2500 случаев заболевания коронавирусом, 1529 человек вылечились, а не справились с болезнью 23 человека.

Но нужно отметить, что в Приморье и не было таких жестких ограничений, как в Москве. Не было пропусков, работали парикмахерские. А недавно приморцам окончательно разрешили гулять на свежем воздухе, посещать зоопарки. Большинству магазинов разрешили открыться после проверки специальной административной комиссией. А с 15 июня такие же проверки ждут гостиницы и базы отдыха - им тоже разрешили начать работать, с соблюдением санитарных требований, конечно.

Похоже, Приморский край все же выбрал путь постепенного смягчения режима. Опять же, по инсайдерской информации, вернуться к привычной жизни регион должен до 20 июня.

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