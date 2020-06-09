Онлайн Конкурс «Заря Приморья»: из Питера – с любовью!
«С любовью к Приморью!» – так звучит новая номинация приморского краевого открытого конкурса талантов для детей и молодежи «Заря Приморья» – специально созданная для участия жителей из других регионов России. Она появилась после того, как свои работы прислали вокалисты из Санкт-Петербурга. Они подготовили номера в жанрах академический и эстрадный вокал. Пока питерцев в Конкурсе трое. Также есть один участник из села Умай Нижегородской области – это начинающий эстрадный вокалист. Конкурс «Заря Приморья» открыт навстречу творческим людям Приморья и всей России!
Кроме того, по многочисленным просьбам приморцев в Конкурсе «Заря Приморья» появилась еще одна новая номинация – «Народный вокал». Переходящие из уст в уста, от поколения к поколению, берущие за душу народные песни любимы и в крупных городах, и в крохотных деревнях Приморья. Конкурс «Заря Приморья» с нетерпением ждет заявки от «народников» всех возрастов!
Кстати, прислать свое видео на Конкурс «Заря Приморья» могут не только дети и молодежь от 4 до 25 лет, но и все желающие – старше 25 лет. Они могут выступать в любом жанре.
Сейчас обработаны заявки 167 конкурсантов. Чуть больше половины из них пришло из Владивостока, также в лидерах по количеству участников Конкурса –Михайловский, Уссурийский, Дальнереченский, Находкинский и Дальнегорский городские округа.
Пока более других на Конкурс приходят видео юных чтецов и актеров, не отстают и вокалисты с танцорами. Примерно треть всех участников – профессионалы, а большинство – начинающие или непрофессиональные артисты, жаждущие поделиться своим творчеством.
Есть первые заявки и видео от конкурсантов в специальной номинации «Таланты без границ» – для детей и молодежи с особенностями здоровья. А вторая специальная номинация Конкурса «Заря Приморья» – «Ты талантлив» – теперь приглашает к участию не только подопечных детских домов, а также и воспитанников социально-реабилитационных центров края. Они уже вовсю придумывают интересные номера.
Сейчас в Конкурсе «Заря Приморья» действуют 14 номинаций:
- Детский вокал
- Эстрадный вокал
- Джазовый вокал
- Академический вокал
- Народный вокал
- Музыкальный театр
- Хореография
- Актерское и чтецкое мастерство
- Инструментальная музыка
- Цирковое искусство
- Современные исполнительские направления
- «Таланты без границ» - номинация для детей и молодежи с особенностями здоровья
- «Ты талантлив!» - номинация для подопечных детских домов и социально-реабилитационных центров
- «С любовью к Приморью» - номинация для жителей других регионов
Участие в Конкурсе «Заря Приморья» – совершенно бесплатное!
Все видео можно посмотреть в группе Конкурса, и там же проголосовать за понравившихся участников. Каждый голосующий человек автоматически входит в состав Народного жюри Конкурса. Победители Народного голосования выступят как настоящие артисты на большом Гала-концерте. Они услышат рекомендации и получат оценку Профессионального Жюри – известных людей из творческой и артистической среды, а также общественной жизни Приморья. Абсолютно все победители в каждой из номинаций получат ценные призы!
Для участия в Конкурсе «Заря Приморья» необходимо:
- ознакомиться с Положением Конкурса и выбрать номинацию
- подготовить творческий номер, снять его на видео
- скачать, заполнить заявку на участие и отправить ее на адрес zaryaprim@mail.ru
- отправить файл или ссылку с видео выступлением на адрес zaryaprim@mail.ru
Сроки проведения конкурса «Заря Приморья»:
1. Этап «Прием заявок и Народное голосование ВКонтакте»: май – октябрь 2020 года
2. Этап «Гала-концерт»: ноябрь 2020 года
Вся информация о Конкурсе: на сайте и заряприморья.рф в группе Конкурса ВКонтакте.
Организаторы Конкурса «Заря Приморья»:
Депутат Законодательного Собрания Приморского края, координатор Федерального проекта «Крепкая Семья» ВПП «Единая Россия» в Приморском крае Игорь Чемерис и Правительство Приморского края.
ИСТОЧНИК KP.RU