Грузовой состав насмерть сбил бабушку с маленькой внучкой в Приморье

Настоящая беда произошла в Приморском крае 8 июня. На железной дороге среди бела дня оборвались жизни сразу двух человек. Грузовой состав наехал на женщину и ее внучку на перегоне Спасск-Дальний – Старый Ключ. От полученных травм люди скончались на месте. Сейчас расследованием трагического происшествия занимается следственный комитет и прокуратура.

Как удалось выяснить корреспонденту «КП», под колесами грузового поезда погибла девочка, 2013 года рождения и сопровождавшая ее бабушка. Что именно послужило причиной нахождения людей на железнодорожных путях, предстоит выяснить специалистам.

Сообщение о гибели ребенка и женщины в Спасском районе Приморья поступило в краевую транспортную прокуратуру 8 июня в 12:45. Чтобы координировать действия сотрудников правоохранительных органов, на место ЧП в срочном порядке выехал транспортный прокурор.

– В связи с происшествием Приморской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения, – отметила пресс-служба ведомства.

По факту смерти двух человек на путях возбуждено уголовное дело. Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас назначены различные экспертизы. Специалисты опрашивают свидетелей и ищут возможных очевидцев происшествия.

– Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Оно находится на контроле руководителя следственного управления, расследование поручено наиболее опытным следователям и криминалистам следственного управления, – рассказали в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

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