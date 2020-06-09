2020-06-09T12:32:50+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 10 июня 2020: очередной рост зараженных и зеленый свет гостиницам

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 10 июня 2020: количество заболевших перевалило рубеж в 2500
Кристина ГРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 10 июня 2020 года, самые важные события.Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 10 июня 2020 года, самые важные события.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 10 июня 2020 года, самые важные события. Как сообщили на заседании оперативного штаба, с начала эпидемии коронавируса в Приморье зарегистрировано 2500 случаев заражения. Только за последние сутки диагноз подтвердился у 58 жителей региона, выздороветь удалось 75 пациентам. Всего в числе победивших Covid-19 больше 1500 человек. Сейчас проходят лечение в больницах 900 зараженных, состояние 36 оценивают, как тяжелое. 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. В общей сложности от коронавируса в регионе скончались 24 человека.

Темп прироста, по словам Татьяны Детковской, главы краевого Роспотребнадзора, остается по-прежнему высоким – 2,4%.

Вместе с числом заражений, увеличилась и география распространения болезни – теперь коронавирус зарегистрирован в 32 муниципалитетах. На вершине антирейтинга – Владивосток и Находка – здесь зафиксировано наибольшее количество жителей с подтвержденным диагнозом.

В пресс-службе правительства напоминают о том, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Это значит, что носить маски и соблюдать социальную дистанция необходимо в местах массового пребывания людей.

- Работа в этом направлении будет усилена. И в последующем соблюдение всех необходимых санитарных норм, в том числе на предприятиях, которые уже открыты, станет непреложным правилом для того, чтобы не возникали новые вспышки заболевания. Чтобы нам не пришлось вернуться к такой ситуации, когда целый населенный пункт может быть закрыт на карантин, – подчеркнул Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Более того, с 10 июня руководители гостиниц могут подать уведомление в агентство по туризму, чтобы сообщить о своей готовности возобновить работу. Речь об отелях, которые уже прошли обязательную классификацию. Таких в крае – 94. Снова приступить к деятельности они смогут после 15 июня. Главное – чтобы эпидемическая обстановка складывалась благоприятно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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