Некрасовскому путепроводу откроют дублера

Ремонт Некрасовского путепровода во Владивостоке начнется в ближайшие дни. Автомобилисты уже напряглись, чувствуют, что это грозит осложнением дорожной обстановки во всем городе. Чтобы предотвратить негативные последствия, власти города откроют дорогу «Нефтеветка — Кунгасный». Дорогу уже отсыпали и отгрейдировали.

- В ближайшие дни будет оборудован переезд в районе улицы Нефтеветка, 4а. Движение на участке от Нефтеветки, 4а, до проспекта Острякова, 41, будет односторонним, на остальных участках - двухсторонним. Направление одностороннего движения будет меняться от того, в каком направлении будут вестись ремонтные работы на Некрасовском путепроводе. Автомобилисты Владивостока о начале работ и открытии альтернативного проезда будут предупреждены дополнительно, - рассказал заместитель руководителя городского управления дорог и благоустройства Игорь Скубко.

Игорь Скубко. Фото: Евгений Кулешов

Точная дата начала ремонта Некрасовского путепровода будет названа уже на этой неделе. Дорожным рабочим нужно отремонтировать бетонные конструкции, тротуары и дорожное покрытие, восстановить систему ливневой канализации, заменить ограждение и провести ряд других работ.

Администрация города заверяет, что полностью перекрывать движение по путепроводу на время ремонта не станут. Работы будут вестись по полосам.