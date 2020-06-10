2020-06-10T04:38:00+03:00
Общество

Первая репетиция парада Победы 2020 во Владивостоке: военные в масках под покровом ночи

Во Владивостоке пройдут еще 4 репетиции парада Победы
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке прошла первая репетиция парада Победы. Фото: Илья Аверьянов / ИА Primamedia.Во Владивостоке прошла первая репетиция парада Победы. Фото: Илья Аверьянов / ИА Primamedia.
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В ночь на 10 июня во Владивостоке прошла первая репетиция парада Победы 2020, который запланирован на 24 июня. Во время прогона военные были в средствах индивидуальной защиты, сообщает Primamedia.

Во Владивостоке пройдет еще 4 репетиции парада. Фото: Илья Аверьянов / ИА Primamedia.

Во Владивостоке пройдет еще 4 репетиции парада. Фото: Илья Аверьянов / ИА Primamedia.

Репетиция парада Победа должна была начаться в 4:00, но уже в 3:00 к центральным улицам города была стянута военная техника, которой предстояло совершить пробные заезды по центральным улицам Владивостока.

На время репетиций движение по некоторым центральным улицам будет ограничено. Фото: Илья Аверьянов / ИА Primamedia.

На время репетиций движение по некоторым центральным улицам будет ограничено. Фото: Илья Аверьянов / ИА Primamedia.

По Светланской улице от площади Борцам за власть Советов до улицы Уборевича в колоннах проехали бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", ракетные комплексы "Бастион", зенитно-ракетные комплексы "Оса" и С-400, тягачи на базе автомобилей КамАЗ, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", минометные расчёты морпехов на автомобилях "Урал", машина радиационной и химической разведки БРДМ-2РХБ, а также реактивные системы залпового огня "Град".

Во Владивостоке прошла первая репетиция парада Победы. Фото: Илья Аверьянов / ИА Primamedia.

Во Владивостоке прошла первая репетиция парада Победы. Фото: Илья Аверьянов / ИА Primamedia.

Это лишь первая репетиция парада Победы. Впереди еще 4 прогона, котоыре запланированы на 13, 15, 19 и 20 июня. Все репетиции пройдут ночью с 4:00 до 6:00, чтобы не нагружать дорожную сеть Владивостока. Но в это время будет ограничен проезд и парковка по некоторым центральным улицам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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