«Снесло крышу и часть лоджии, деревья вырваны с корнем»: ураган обрушился на Приморье

Непогода не на шутку разгулялась 9 июня в Приморье. Шквальный ветер, силой около 35 метров в секунду, обрушился на Лесозаводской городской округ вечером. Ураган и ливень стали причиной коммунальных аварий и разрушений в городе и его окрестностях.

Раскаты грома, сопровождающиеся грозой и ливнем, сотрясали Лесозаводск, вселяя ужас в местных жителей. Погода переменилась на столько стремительно, что застала людей врасплох. Как поделились сами горожане, такого урагана они не припомнят с конца 80-хх годов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784125" frameborder="0"></iframe> Ураганный ветер и дождь в Лесозаводске.Видео: vseobovsem_lesozavodsk

– В ответ на наш вопрос, все ли целы? Нет не все, у нас на юго-западном снесло половину лоджии, благо, что людей внизу не было, – отмечает местная жительница.

Как оказалось, разрушенная лоджия – это далеко не предел. В центре города с гостиницы сорвало часть крыши. Во многих районах повалены деревья, при этом ветер был такой силы, что некоторые оказались буквально выкорчеваны из земли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784126" frameborder="0"></iframe> Порывы ветра сорвали крышу с местной гостиницы.Видео: vseobovsem_lesozavodsk

Из-за сильнейшего ливня у людей затопило огороды и дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784124" frameborder="0"></iframe> Мощный ливень обрушился Лесозаводск.Видео: lesozavodsk_life

– Ужас сочувствую. У нас хоть и застеклен балкон, но затопило, пришлось с тряпкой побегать не выдержали швы, – делятся своими историями приморцы в социальных сетях.

По словам местных жителей, с некоторых зданий сорвало обшивку утепления, где-то слетел шифер, оказались разбиты стекла. Не обошлось и без порчи автотранспорта, на который попадали ветки с деревьев. В нескольких районах Лесозаводского городского округа были перепады с электричеством и сотовой связью.

На Пушкинской, 34, дерево задело авто. Фото: vseobovsem_lesozavodsk

Сегодня город оправляется после удара стихии, коммунальные службы продолжают уборку поваленных деревьев, а люди приводят свои дома в порядок. По сообщению сайта «Маглипогода», в ночь с 9 на 10 июня к западным районам Приморья подошли атмосферные фронты. В центральной части, на западе и северо-западе края местами прошли дожди с грозами сопровождающиеся шквальным ветром, а в некоторых районах даже прогнозировался град.

По прогнозам синоптиков, 10 июня в Лесозаводске днем без осадков, а вот вечером возможен дождь с грозой. Ураганного ветра при этом не будет, специалисты «Примгидромета» обещают легкий ветерок – 1-2 метра в секунду.

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