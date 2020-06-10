2020-06-10T08:38:26+03:00
Общество

Больницы Приморья готовятся к возобновлению плановой госпитализации

Прием больных планируется начать с 29 июня – заявил губернатор
Милана СОКОЛ
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В Приморье планируется возобновить плановую госпитализациюВ Приморье планируется возобновить плановую госпитализациюФото: Милана СОКОЛ
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В Приморье планируется с конца июня возобновить плановую госпитализацию, отмененную из-за эпидемии коронавируса в крае. Глава края поручил ряду медицинских учреждений провести дезинфекцию и обеспечить сотрудников всем необходимых для приема больных. Олег Кожемяко отметил, что решение о возобновлении стоматологической помощи принимается на федеральном уровне.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Приморье стала причиной отмены плановой госпитализации. Однако экстренная помощь при этом оказывалась в штатном режиме. Как известно, в медицинских учреждениях края были зафиксированы вспышки инфекции, а среди заболевших COVID-19 оказалось много медиков. Некоторые учреждения здравоохранения пришлось частично закрыть на карантин. По словам губернатора Приморья, мера по отмене плановой госпитализации была вынужденной.

– Мы приостановили плановую госпитализацию, потому что, к сожалению, больничные очаги заражения коронавирусом довольно часты. Больной, поступая в медучреждение, даже с 2-3-дневным сроком сдачи анализов, может явиться носителем инфекции, – отметил Олег Кожемяко.

Сейчас эпидобстановка в крае немного выровнялась, но до конца еще не нормализовалась. В среднем за сутки выявляется около 50 больных COVID-19. Однако число приморцев, которым необходимы плановые операции и другая помощь, продолжает расти с каждым днем. Именно поэтому власти приняли решение о поэтапном открытии больниц. Соответствующий приказ ранее подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

– Мы сейчас начинаем частично снимать ограничения. Берем на операции пациентов, у которых была назначена плановая госпитализация. В первую очередь тех, кому действительно необходима помощь по состоянию здоровья. Например, с болезнями коленных суставов, из-за которых люди не могут двигаться и испытывают жуткие боли или пациентов с другими болевыми синдромами. Грубо говоря, это – не экстренная помощь, больные какое-то время могли лечиться сами, но испытывают мучения и им нужен квалифицированный надзор, – прокомментировала «Комсомолке» пресс-служба министерства здравоохранения Приморья.

Отметим, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный еще в середине марта. Власти постепенно снимают ограничения, чтобы вернуть край к привычной жизни.

Однако ношение масок и «социальная дистанция» по-прежнему остаются обязательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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