В Приморье поставят точку в деле об участвовавшем в боях в Сирии снайпере, которого обвинили в педофилии

11 июня Фокинский гарнизонный суд вынесет приговор по резонансному уголовному делу. На скамье подсудимых – Денис, красавец-морпех, который участвовал в боевых действиях в Сирии. Год назад он служил по контракту, стал сержантом морской пехоты Тихоокеанского флота, а по воинской специальности он – «тяжелый» снайпер. Его жизнь перевернулась после того, как следствие обвинило его в тяжком преступлении – педофилии. По версии оперативников, Денис пытался изнасиловать шестилетнего мальчика в арендованном коттедже, где находились жена снайпера и ее подруги.

На протяжении года общественность не может докопаться до истины и выяснить, на чьей стороне правда, потому что версии сторон кардинально разнятся. Виктория, жена снайпера, все эти месяцы бьет тревогу и просит о помощи, чтобы ее невиновного супруга не посадили за преступление, которое он не совершал. Напомним, что все случилось в июле 2019 года. Денис вместе с Викторией приехали на День рождение к давней знакомой. Она решила отмечать праздник в загородном домике. Некоторые пришли со своими детьми.

В разгар вечеринки Денис перепил, и Виктория уложила его спать в комнату на втором этаже, отведенную специально для них. Потом девушка вернулась к остальным в баню. В какой-то момент знакомая решила навестить детей, которые также были на втором этаже. Тут и началось самое любопытное – женщина вернулась и сказала Виктории, чтобы та убрала своего мужа от ее ребенка. Только вот по словам супруги снайпера, когда они все поднялись наверх, Денис крепко спал там, где она его уложила - в другой комнате.

Как полагает следствие, шестилетний мальчик в этот момент подвергся с насильственным действиям сексуального характера. По такой статье и было возбуждено уголовное дело, из-за которого Денис уже почти год сидит в СИЗО. В постановлении записано, что снайпер снял трусы, вставил ребенку палец в задний проход, лизал ему уши, водил по нему своим органом. По словам же стороны защиты – биологическая экспертиза эти действия опровергла.

11 июня станет ясно – что в этой истории было правдой, а что вымыслом. А пока можно говорить лишь о том, что Денису – снайперу, который участвовал в боях в Сирии, грозит до 20 лет тюрьмы.

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