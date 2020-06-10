2020-06-10T12:54:39+03:00
Происшествия

В Приморье поставят точку в деле об участвовавшем в боях в Сирии снайпере, которого обвинили в педофилии

Красавец военнослужащий якобы надругался над шестилетним мальчиком на Дне рождении знакомой его супруги
Кристина ГРИН
Поделиться:
Морпеху грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: личная страница супруги обвиняемого в сети.Морпеху грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: личная страница супруги обвиняемого в сети.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

11 июня Фокинский гарнизонный суд вынесет приговор по резонансному уголовному делу. На скамье подсудимых – Денис, красавец-морпех, который участвовал в боевых действиях в Сирии. Год назад он служил по контракту, стал сержантом морской пехоты Тихоокеанского флота, а по воинской специальности он – «тяжелый» снайпер. Его жизнь перевернулась после того, как следствие обвинило его в тяжком преступлении – педофилии. По версии оперативников, Денис пытался изнасиловать шестилетнего мальчика в арендованном коттедже, где находились жена снайпера и ее подруги.

На протяжении года общественность не может докопаться до истины и выяснить, на чьей стороне правда, потому что версии сторон кардинально разнятся. Виктория, жена снайпера, все эти месяцы бьет тревогу и просит о помощи, чтобы ее невиновного супруга не посадили за преступление, которое он не совершал. Напомним, что все случилось в июле 2019 года. Денис вместе с Викторией приехали на День рождение к давней знакомой. Она решила отмечать праздник в загородном домике. Некоторые пришли со своими детьми.

В разгар вечеринки Денис перепил, и Виктория уложила его спать в комнату на втором этаже, отведенную специально для них. Потом девушка вернулась к остальным в баню. В какой-то момент знакомая решила навестить детей, которые также были на втором этаже. Тут и началось самое любопытное – женщина вернулась и сказала Виктории, чтобы та убрала своего мужа от ее ребенка. Только вот по словам супруги снайпера, когда они все поднялись наверх, Денис крепко спал там, где она его уложила - в другой комнате.

Как полагает следствие, шестилетний мальчик в этот момент подвергся с насильственным действиям сексуального характера. По такой статье и было возбуждено уголовное дело, из-за которого Денис уже почти год сидит в СИЗО. В постановлении записано, что снайпер снял трусы, вставил ребенку палец в задний проход, лизал ему уши, водил по нему своим органом. По словам же стороны защиты – биологическая экспертиза эти действия опровергла.

11 июня станет ясно – что в этой истории было правдой, а что вымыслом. А пока можно говорить лишь о том, что Денису – снайперу, который участвовал в боях в Сирии, грозит до 20 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приморский снайпер-участник боев в Сирии попал в скандал с педофилией

Отличник службы, как считают родственники и друзья, стал жертвой мести выпившей женщины [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Экстренное предупреждение объявлено в Приморье: спасатели сообщили о надвигающемся ливне
«Прямо на голову падают»: полчища гусениц атаковали Советский район Владивостока
Нечестный житель Лесозаводска надувал желающих нечестно получить права
«Кувыркалась знатно»: автомобиль едва не угодил в речку на трассе в Приморье
174 человека вчера и сегодня вернулись на Родину из Японии, Китая и Таиланда через аэропорт Владивостока
ФСБ изъяла в подпольных «цехах» Приморья тонны морских деликатесов
Почта России сообщает о режиме работы отделений в преддверии Дня России
В каких домах во Владивостоке отключат горячую воду с 15 по 23 июня
Защита бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева обжаловала приговор
Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано во Владивостоке и Находке
Морские котики осваивают территорию Луговой площади во Владивостоке
Металлкрафт процветает в исправительной колонии Приморья
Коронавирусная инфекция унесла жизни 25 приморцев
Партия направит наблюдателей на участки голосования по поправкам в Конституцию
Некрасовский путепровод во Владивостоке начнут ремонтировать 11 июня
До 30 июля в Покровском парке Владивостока появится новая пешеходная зона
Тысячи контейнерных площадок и контейнеров для сбора мусора в этом году появятся в Приморье
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» вводит новые категории товаров в уровнях привилегий
Присяжные в Находке признали виновным мужчину, убившего беременную сестру
В центре Владивостока поселились топиарные бегемоты
Сказочное шоу в приморской женской колонии: царь, чудо-юдо, красавица и другие
Нелегальный арсенал найден полицейскими Приморья в селе Овчинниково
«Куньлунь» переедет во Владивосток?
«Ефремов запустил флешмоб»: пьяная водительница в приморском Фокино врезалась в здание, есть пострадавшие