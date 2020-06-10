Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 11 июня 2020: больницы открывают, новая смерть от COVID

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 11 июня 2020 года, самые важные события. Как сообщили на заседании оперативного штаба, с начала эпидемии коронавируса в Приморье зарегистрировано 2552 заболевших, 1 614 выздоровевших, 25 пациентов скончались. За последние сутки заболели 52 жителя региона, выздоровели 85 пациентов.

Сейчас в больницах Приморья проходят лечение порядка 900 зараженных, состояние 36 оценивают как тяжелое, 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Антилидеры Владивосток и Находка

– Традиционно прирост дают города Владивосток и Находка, – отметили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили и о новом летальном исходе от коронавируса в крае. У 60-летнего пациента инфекционного госпиталя болезнь протекала в тяжелой форме.

– Получено патологоанатомическое заключение о том, что причиной смерти 60-летнего мужчины стала новая коронавирусная инфекция. Болезнь протекала в тяжелой форме и усугубила ряд хронических заболеваний, – прокомментировали специалисты министерства здравоохранения Приморья.

Больницы Приморья готовятся к возобновлению плановой госпитализации

В Приморье планируется с 29 июня возобновить плановую госпитализацию, отмененную из-за эпидемии коронавируса в крае. Глава края поручил ряду медицинских учреждений провести дезинфекцию и обеспечить сотрудников всем необходимых для приема больных. Олег Кожемяко отметил, что решение о возобновлении стоматологической помощи принимается на федеральном уровне.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Приморье стала причиной отмены плановой госпитализации. Однако экстренная помощь при этом оказывалась в штатном режиме. Как известно, в медицинских учреждениях края были зафиксированы вспышки инфекции, а среди заболевших COVID-19 оказалось много медиков. Некоторые учреждения здравоохранения пришлось частично закрыть на карантин. По словам губернатора Приморья, мера по отмене плановой госпитализации была вынужденной.

– Мы приостановили плановую госпитализацию, потому что, к сожалению, больничные очаги заражения коронавирусом довольно часты. Больной, поступая в медучреждение, даже с 2-3-дневным сроком сдачи анализов, может явиться носителем инфекции, – отметил Олег Кожемяко.

Сейчас эпидобстановка в крае немного выровнялась, но до конца еще не нормализовалась. В среднем за сутки выявляется около 50 больных COVID-19. Однако число приморцев, которым необходимы плановые операции и другая помощь, продолжает расти с каждым днем. Именно поэтому власти приняли решение о поэтапном открытии больниц.

Частично ограничения уже снимают, берут пациентов на плановые операции.

Отметим, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный еще в середине марта. Власти постепенно снимают ограничения, чтобы вернуть край к привычной жизни. Однако ношение масок и «социальная дистанция» по-прежнему остаются обязательными.

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