2020-06-11T08:24:56+03:00
Общество

Сфера влияния расширяется: вслед за «Хаяттами» Олег Дерипаска купил во Владивостоке акции аэропорта

Одна из структур российского миллиардера стала контролирующим акционером воздушной гавани
Милана СОКОЛ
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Контрольный пакет акций аэропорта Владивостока теперь принадлежит СочиКонтрольный пакет акций аэропорта Владивостока теперь принадлежит СочиФото: Сергей БАЛАНОВ
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Больше 50% акций АО «Международный аэропорт Владивосток» и АО «Терминал Владивосток» приобрела одна из структур Олега Дерипаски. Стоимость сделки с АО «Международный аэропорт Сочи», которым управляет холдинг «Базэл Аэро», составила 9,72 миллиардов рублей.

Согласно отчету аэропорта Сочи, сделка состоялась еще в январе, однако информация просочилась в прессу только сейчас. «Базэл Аэро» – оператор аэропортов России, до недавно времени контролировавший воздушные гавани Сочи, Краснодара и Анапы, теперь присоединился и Владивосток. Из открытых источников известно, что компания входит в финансово-промышленную группу «Базовый элемент», состоящую из предприятий Олега Дерипаски или фирм, находящихся в сфере его бизнес-интересов.

В 2014 году АО «Международный аэропорт Шереметьево», которому принадлежал владивостокский аэропорт, объявил о его продаже. По данным «Интерфакса», в 2015 году 52,16% акций приобрели инвесторы «Базового элемента» Олега Дерипаски, Российского фонда прямых инвестиций и сингапурской компании Changi Airports International. Тогда сообщалось, что инвесторы владеют равными пакетами акций. В 2018 году «Базовый элемент» попал под американские санкции. В «МАШ» нанял юристов, чтобы оценить санкционные риски. Судя по всему, после этого акции были перераспределены. Точной информации о выходе Дерипаски из консорциума и свежих данных о долях владения уставным капиталом в системе «СПАРК-Маркетинг» нет.

В 2018 по итогам голосования федерального проекта «Великие имена России», аэропорту Владивосток присвоено имя исследователя Дальнего ВостокаВладимира Клавдиевича Арсеньева. Воздушная гавань готова к приему самолетов любого типа. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает около 45 направлений.

Отметим, в апреле прошлого года стало известно, что одна из структур Дерипаски, приобрела многострадальные «Хаятты». Недостроенные отели в бухте Золотой Рог и на мысе Бурный достались ООО «Парк-отель «Бурдугуз» за 3,6 миллиарда рублей. Хотя потратили на них больше 18 миллиардов. Также известно, что российский миллиардер контролирует в Приморье проект ООО «Ярославская горнорудная компания», производство которой было приостановлено 7 лет назад. Крупнейшая в стране комбинат, занимающийся добычей флюоритового концентрата необходимого для производства алюминия, пока законсервирован.

Историческое событие: во Владивостоке продали многострадальные «Хаятты»

Отели купила одна из структур российского миллиардера Олега Дерипаски (подробнее...)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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