Вероятность тайфунов в Приморье растет, считает глава Примгидромета Борис Кубай

Глава Примгидромета Борис Кубай считает, что погода в Приморье по характеру атмосферных процессов практически перескочила через один летний месяц — июнь. Жители края оказались сразу в июле.

По словам метеоролога, по региону наблюдается характерный для июля высокий фон температуры и высокая повторяемость ливней и гроз со шквалами, которые создают далеко далеко не комфортные условия для субъектов экономики и жителей края. Недавние примеры тому есть в Лесозаводске и в поселке Кировском. Во Владивостоке же появились июльские туманы на фоне повышенного фона температуры (+15 градусов и более) и более частое их размывание с прояснениями и температурой выше +20 градусов. У Бориса Кубая эта ситуация вызывает настороженность: он считает, что хорошо прогретая в июне территория края может стать еще более привлекательной для тайфунов или активных южных циклонов в июле — августе.

Волнует синоптика и то, что с середины июня будет происходить интенсивное нагнетание тропической жары в восточную часть Китая. В прошлом году в этот период такой процесс наблюдался значительно западнее. Через неделю на меридиане Пекина температура может превышать 40 градусов. А в Приморье могут усилиться восточные потоки с более прохладным охотоморским воздухом, и это может создать предпосылки столкновений двух принципиально разных воздушных масс.

По прогнозу Кубая, 14 — 15 июня погода в крае будет с дождями, грозами и шквалами. Вторая половина декады будет более прохладной. Температура воздуха во Владивостоке не будет превышать +15 градусов. Территория края может поделиться на две части: восточную, с температурами +10...+15 градусов и западную с температурами +20...+25 градусов. Вероятны кратковременные локальные грозовые дожди как внутримассового характера, так и фронтальные, рассказал руководитель Примгидромета.

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