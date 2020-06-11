Прокуратура и СК проводят проверку из-за вспышки коронавируса в доме ребенка на Камчатке

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в ГКУЗ «Петропавловск-Камчатский городской дом ребенка-лечебное учреждение охраны материнства и детства». Тестирование показало – заразились Covid-19 24 сотрудника казенного учреждения и 3 ребенка. Прокуратура несколько дней назад инициировала проведение доследственной проверки.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности всех органов власти края по обеспечению мер карантинного характера, безопасности детей и персонала детского учреждения, полноты и наличия соответствующих инструкций и их фактическое соблюдение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Вместе с тем, к работе подключился региональный СК, который также намерен разобраться в обстоятельствах произошедшего.

«Будут тщательным образом изучены все факты, изложенные в СМИ. Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий» - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784051" frameborder="0"></iframe> На Камчатке прокуратура начала проверку по факту вспышки COVID–19 в доме ребенка.

Информацию о массовом заражении в доме ребенка подтвердили «Комсомолке» и в краевом правительстве. По предварительным данным, заболевший персонал и воспитанников уже переместили в обсервацию, развернутую на базе санатория «Жемчужина Камчатки».

По состоянию на 11 июня, на территории Камчатского края зарегистрировано 1306 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стационарах находятся 430 пациентов. С начала эпидемии в регионе выздоровели 456 человек, скончались 30 жителей региона.

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