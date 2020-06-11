2020-06-11T08:17:19+03:00
Общество

Прокуратура и СК проводят проверку из-за вспышки коронавируса в доме ребенка на Камчатке

В числе зараженных – 24 сотрудника и три воспитанника [видео]
Кристина ГРИН
Поделиться:
Оперативники намерены разобраться в обстоятельствах произошедшего.Оперативники намерены разобраться в обстоятельствах произошедшего.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в ГКУЗ «Петропавловск-Камчатский городской дом ребенка-лечебное учреждение охраны материнства и детства». Тестирование показало – заразились Covid-19 24 сотрудника казенного учреждения и 3 ребенка. Прокуратура несколько дней назад инициировала проведение доследственной проверки.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности всех органов власти края по обеспечению мер карантинного характера, безопасности детей и персонала детского учреждения, полноты и наличия соответствующих инструкций и их фактическое соблюдение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Вместе с тем, к работе подключился региональный СК, который также намерен разобраться в обстоятельствах произошедшего.

«Будут тщательным образом изучены все факты, изложенные в СМИ. Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий» - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

На Камчатке прокуратура начала проверку по факту вспышки COVID–19 в доме ребенка.

Информацию о массовом заражении в доме ребенка подтвердили «Комсомолке» и в краевом правительстве. По предварительным данным, заболевший персонал и воспитанников уже переместили в обсервацию, развернутую на базе санатория «Жемчужина Камчатки».

По состоянию на 11 июня, на территории Камчатского края зарегистрировано 1306 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стационарах находятся 430 пациентов. С начала эпидемии в регионе выздоровели 456 человек, скончались 30 жителей региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете больше об этом событии? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во Владивостоке в День России будет душно
Губернатор сделал заявление, касающееся снятия ограничений в Приморье
ФСБ накрыло в городе Артеме нарколабораторию
40 пациентов в тяжелом состоянии: новые случаи заражения COVID-19 выявлены в Приморье
Открывшиеся после карантина МФЦ обеспечат медицинскими масками
«Ростелеком» предлагает приморцам «Цифровую помощь»
В Приморье вынесли приговор снайперу Денису Краскину, воевавшему в Сирии - 16 лет строгого режима
Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в праздничные дни июня
Морские львы на площади Луговой устроили игры: с топиарных фигур сняли защитную пленку
Гоп-стоп во владивостокском интернет-кафе
Детеныша косули от собачьих клыков спас фермер, а отправил на реабилитацию охотнадзор Приморья
Энергетики ДРСК обеспечат электроэнергией спортивную базу «Олимпийская»
Через 5 дней у турбизнеса Приморья будет план восстановления
Прокурор требует 18 лет для снайпера, обвиняемого в домогательстве к 6-летнему мальчику в Приморье
Сбербанк запустил для владельцев бизнеса приложение персональной аналитики «СберСоветник»
Многоквартирный дом сдадут в конце июня во Владивостоке в районе «Снеговая падь»
Почти 27 тонн краба в Приморье запретили продавать из-за найденной кишечной палочки
Почти на миллиард рублей уменьшился дефицит бюджета Приморья
Звезды помогут: гостиницы прошедшие классификацию заработают в Приморье раньше других
Промышленные предприятия Приморья поддержит специальный фонд
Морские ежи против COVID-19: ученые в Приморье разрабатывают противовирусный препарат
Экстренное предупреждение объявлено в Приморье: спасатели сообщили о надвигающемся ливне
«Прямо на голову падают»: полчища гусениц атаковали Советский район Владивостока
Нечестный житель Лесозаводска надувал желающих нечестно получить права
«Кувыркалась знатно»: автомобиль едва не угодил в речку на трассе в Приморье