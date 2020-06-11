Кабмин выделит порядка 1,7 млрд рублей на дороги в ряде регионов Сибири и ДФО

Правительство РФ выделит порядка 1,7 миллиарда рублей на восстановление автодорожной инфраструктуры в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что ремонтные работы нужны после разрушений, которые нанесли паводки.

«Следующий вопрос касается состояния дорог на Дальнем Востоке и в Сибири. Инфраструктура там заметно пострадала от прошлогодних паводков. Мы выделяем на восстановление автодорожной инфраструктуры почти 1 млрд 700 млн рублей», - отметил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что эти средства разделят между пятью регионами. В результате деньги получат Амурская, Иркутская области, Приморский и Хабаровский края, а также Еврейская автономная область.

В пресс-службе кабмина пояснили, что речь идет о переносе средств, которые еще в 2019 году были выделены Федеральному дорожному фонду специально для проведения дорожных работ в тех регионах, где инфраструктура пострадала из-за природных стихий.

Напомним, что ранее выделить средства на восстановление после паводков транспортной инфраструктуры в дальневосточных регионах кабмину поручил президент РФ Владимир Путин. Он попросил проработать этот вопрос совместно в властями регионов.