Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 12 июня 2020 года: переходить к новому этапу снятия ограничений пока нельзя

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 12 июня 2020 года, самые важные события. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в Приморье выявлено 57 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. На лечении сейчас находятся 915 приморцев, из них 40 — тяжелых пациентов. 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 2609 жителей региона. 1614 человек успешно прошли лечение. Умерли от COVID-19 — 25 жителей Приморья.

Губернатор сделал заявление, касающееся снятия ограничений в Приморье.

Олег Кожемяко на ежедневном заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 заявил, что эпидобстановка в крае не позволяет перейти к следующему этапу снятия ограничений. При этом глава края поручил усилить работу административных комиссий, чтобы избежать очередной вспышки эпидемии коронавируса.

Медицинские маски для МФЦ от «Единой России».

Региональное отделение «ЕР» направило для обеспечения работы многофункциональных центров и мест приема документов 14 тысяч медицинских масок. Индивидуальные средства защиты распределят по всем шестидесяти МФЦ и окнам приема «Мои документы», действующим на территории края.

Власти создают план восстановления турбизнеса Приморья.

План по восстановлению туристской отрасли и преодолению в ней последствий коронавируса поручил разработать к 15 июня губернатор края Олег Кожемяко. По словам главы региона, возобновить работу, когда позволит ситуация, смогут лишь гостиницы, прошедшие обязательную классификацию и соблюдающие определенные санитарные требования.

События недели Приморья, связанные с ситуацией по COVID-19.

8 июня.

— Губернатор Приморья поручил проверить пляжи и турбазы на готовность принять посетителей. Также главам муниципальных образований к началу туристического сезона поручено сформировать реестр пляжей, отдыхать на которых будет безопасно.

9 июня.

— Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарных норм в детсадах Октябрьского округа, Хасанского, Михайловского районов. Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов разобраться с этим вопросом.

— Стало известно о смерти от новой коронавирусной инфекции 68-летней пациентки. Женщина поступила в госпиталь, находясь в тяжелом состоянии.

10 июня.

— 174 россиянина вернулись на Родину из Японии, Китая и Таиланда через аэропорт Владивостока.

— Власти сообщили о новой жертве COVID-19 в крае. Умер 60-летний мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU