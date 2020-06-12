Фестиваль граффити, автопробег и концерт: как во Владивостоке отпраздновать День России

В пятницу, 12 июня, Владивосток вместе со всей страной отмечает День России. Даже в условиях пандемии местные стремятся сделать праздник ярким, подстраиваясь под новые реалии. Творческие площадки развернутся по всему городу. Местных жителей приглашают присоединиться к празднику, при этом не стоит забывать о масочном режиме и социальной дистанции.

В главную патриотическую площадку 12 июня превратится площадь Борцов революции. Здесь с 10:00 до 20:00 будут звучать тематические песни о России. В это же время на Спортивной набережной Владивостоке для гостей порадует музыкальный фонтан.

В 10:00 стартует фестиваль граффити на Нерчинской, 32. Инициативная жители Владивостока при поддержке управления по делам молодежи планируют подарить городу художественное оформление подпорной стены. На объекте появится изображение главного исследователя Дальнего-Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева, имя которого носит аэропорт Владивостока.

В 12:00 от мемориального комплекса «Боевая Слава Краснознаменного Тихоокеанского флота», подводная лодка С-56, стартует автопробег. Участие в нем примут представители ветеранских организаций и молодежных организаций Владивостока. Как сообщает пресс-служба мэрии города, от подводной лодки участники проедут по маршруту «фуникулер – Некрасовская – проспект 100-летия Владивостока – ростральная колонна перед въездом в приморскую столицу».

В полдень начнется концерт для тех, кто сам не может попасть в город. Музыкальную программу и флажки подарят постояльцам «Седанкинского дома-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного на Маковского, 41.

Остальные жители Владивостока смогут стать участниками праздника на локальных площадках в разных районах города. С 12:00 до 13:00 концертная запланирована на Черемуховой, 3 и Вострецова, 4а, рядом со стадионом «Строитель». В это же время концерты пройдут на острове Русский, в поселке Подножье, возле дома № 30 и в поселке Береговое на Строительной, 5.

С 15:00 до 16:00 мобильные концерты пройдут в сквере Рыбацкой Славы на Калинина, 115а и на Нейбута, 53.

Жителей Владивостока также приглашают принять участие во флешмобе #окнароссии. Для этого просто нужно украсить стекла, сделать праздничное фото и выложить в сеть, сопроводив соответствующим хэштегом. А в полдень все желающие могут присоединиться к исполнению Гимна Российской Федерации, подпевать можно прямо с балкона или, открыв окно.

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